Silva critica Virgínia, Luísa Sonza e Serginho Groisman durante show

O cantor Silva se apresentou em Brasília neste domingo (7/9) e fez um verdadeiro desabafo no palco com direito a críticas a outros artistas. Durante o show, que ocorreu no Parque da Cidade, o artista citou os nomes do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), da influenciadora Virgínia Fonseca, da cantora Luísa Sonza e até do apresentador Serginho Groisman.

Silva afirmou que nunca vai ser “um cantorzinho de MPB que faz músicas para vocês ouvirem na Bahia”. "Serginho Groisman me chama para ao programa dele só para cantar os outro, nunca me chamou para cantar minha A cor é rosa, minha própria música”, disparou. “E assim, não vou, já deu”.

Ele usou o palco para falar sobre os artistas independentes e criticou músico que, segundo ele, são financiados pelo agronegócio. “Eu não tenho dinheiro do agro, eu não sou Luísa Sonza ou o que for”, disparou.

"Vai se fud3r, Virgínia, também, caralh0. Garota escrota. A garota era pobre e ficou rica. E agora faz os pobres perderem o dinheiro que nem têm" pic.twitter.com/vHmoseLm2K — PAPELPOP (@papelpop) September 8, 2025

Virgínia foi citada em crítica aos influenciadores que divulgam apostas on-line. "A garota era pobre e ficou rica, e agora faz os pobres perderem o dinheiro que nem têm", declarou.

Um dos rostos mais conhecidos da indústria cinematográfica, o ator George Clooney declarou à revista “Vanity Fair” que não se incomoda com críticas de falta de versatilidade ao atuar. Reprodução do Youtube Canal Promiflash “Dizem que só interpreto a mim mesmo? Eu não dou a mínima. Não há muitos caras da minha faixa etária que possam fazer tanto comédias como 'E Aí, Meu Irmão, Cadê Você?' quanto filmes como 'Conduta de Risco' ou 'Syriana'. Então, se isso significa que estou sempre interpretando a mim mesmo, não dou a mínima. Você já tentou interpretar a si mesmo? É mais difícil do que parece", afirmou o galã de 64 anos. Reprodução do Youtube Canal Promiflash Clooney também explicou que abandonou os papéis de ação em função da idade. “Hoje sou o cara que, quando corre atrás de um bandido, é engraçado, não é suspense. E está tudo bem. Eu abraço tudo isso”, brincou. Reprodução do Youtube “Quando você é um ator na minha posição, na minha idade, encontrar papéis assim não é tão comum. Se você não consegue estar em paz com o envelhecimento, tem que sair da indústria e simplesmente desaparecer”, detalhou. Reprodução do Youtube O mais novo projeto de Clooney é “Jay Kelly”, filme de Noah Baumbach - “História de um Casamento” - que tem também Adam Sandler. O ator revelou que pediu ao diretor para poupá-lo do excesso de tomadas. Luca Fazzolari/Wikimédia Commons “Eu literalmente disse para ele: ‘Noah, olha, eu amo o roteiro, amo você como diretor, mas tenho mais de 60 anos, cara. Não consigo fazer 50 tomadas. Não tenho esse dom. Meu talento como ator vai de A a B”, afirmou. Harald Krichel/Wikimédia Commons George Timothy Clooney nasceu em 6 de maio de 1961, em Lexington, no estado americano de Kentucky, em uma família ligada ao mundo do entretenimento. Reprodução do Youtube Canal Me Snarky Filho do jornalista e apresentador Nick Clooney e sobrinho da cantora Rosemary Clooney, George cresceu em um ambiente onde a arte e a comunicaÃ§Ã£o estavam sempre presentes, influenciando decisivamente sua futura trajetÃ³ria. ReproduÃ§Ã£o do Youtube Canal Me Snarky Sua jornada artística começou com pequenas participações em séries de televisão na década de 1980, mas foi em 1994 que Clooney conquistou reconhecimento mundial ao interpretar o carismático Dr. Doug Ross na série “Plantão Médico”. Divulgação O papel não só lhe trouxe fama como também moldou sua imagem pública, mesclando charme, talento e presença marcante. Laurel Maryland/Wikimédia Commons Em 1996, ele atuou em “Um Drink no Inferno”, do diretor Robert Rodriguez e com roteiro de Quentin Tarantino, e na comédia romântica “Um Dia Especial”, em que contracenou com Michele Pfeiffer. Divulgação No ano seguinte, encarnou o super-herói Batman em “Batman e Robin”, da DC Comics, com direção de Joel Schumacher. O elenco ainda contou com nomes como Arnold Schwarzenegger, Uma Thurman e Alicia Silverstone. Divulgação A partir de 1998, Clooney estreou uma parceria com o diretor Steven Soderbergh em “Irresistível Paixão” que renderia grandes sucessos de público e bilheteria. Reprodução de Instagram copiada do site daqui.opopular.com.br Com Soderbergh, o ator fundou a produtora Section Eight. Com “Onze Homens e um Segredo” (2001), o status de galã de Hollywood de Clooney se consolidou definitivamente. Divulgação No filme, ele interpretou Danny Ocean, líder de um grupo de ladrões em um assalto glamouroso, papel que repetiria em sequências de sucesso. No elenco, havia ainda nomes como Brad Pitt, Matt Damon e Julia Roberts. Divulgação Clooney e Soderbergh ainda estiveram juntos em “Solaris”, de 2002, “Doze Homens e Outro Segredo”, de 2004, “O Segredo de Berlim” em 2006”, e “Treze Homens e um Novo Segredo”, em 2007. The Celebs Fact - Flickr Em 2005, ele conquistou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por “Syriana - A Indústria do Petróleo”, no qual abordou temas complexos. Divulgação Além da atuação, Clooney acumula bons frutos também como diretor e produtor. No mesmo ano que da estatueta do Oscar, ele emplacou o filme “Boa Noite e Boa Sorte”, pela qual recebeu a indicação como diretor e roteirista. Youtube/VIX Brasil Outras atuações destacadas de Clooney foram em “Conduta de Risco”, de 2007, “Amor Sem Escalas”, de 2010, e “Os Descendentes”, de 2012. Youtube/VIX Brasil George Clooney é também um ativista engajado, usando sua fama para causas humanitárias. Desde a crise em Darfur, no Sudão, até o apoio a refugiados e campanhas contra injustiças sociais, ele demonstrou comprometimento com o impacto além das câmeras. www.instagram.com/jeanneyangstyle Em 2012, cofundou com os atores Don Cheadle, Brad Pitt e Matt Damon e com o produtor Jerry Weintraub a organização Not On Our Watch, focada em prevenção de genocídios e crises humanitárias. Tanaya M. Harms/Wikimédia Commons Em sua vida pessoal, Clooney manteve durante anos uma imagem de solteirão desejado, o que só mudou em 2014, quando se casou com Amal Alamuddin, renomada advogada anglo-libanesa especializada em direitos humanos. Dessa união, nasceram os gêmeos Ella e Alexander em 2017. Antes, entre 1989 e 1993, Clooney foi casado com a atriz Talia Balsam. Reprodução do Youtube Canal Promiflash O casamento, celebrado em Veneza, chamou atenção mundial, consolidando a imagem do casal como uma das parcerias mais influentes do “showbiz” e ativismo. Reprodução do Youtube Clooney segue ativo em projetos de cinema, televisão e humanitários, reafirmando seu lugar não apenas como um astro de Hollywood, mas como uma voz relevante no cenário cultural e político contemporâneo. Pete Souza/Wikimédia Commons Voltar Próximo

Paula Lavigne, empresária e esposa de Caetano Veloso, e a empresa Mynd, agência de marketing criada por Preta Gil, também foram alvo das críticas. Na ocasião, Silva fazia uma crítica à indústria musical e defendia que "música não é publicidade".

????BRASIL: Durante um show em Brasília, o cantor Silva criticou Paula Lavigne, esposa e empresária de Caetano Veloso, Luísa Sonza, Bolsonaro e a empresa Mynd, que agencia artistas no país. pic.twitter.com/Fd2bDiywZa — CHOQUEI (@choquei) September 8, 2025

Com o tradicional grito de “sem anistia”, o capixaba falou sobre o julgamento do Núcleo 1 da tentativa de golpe: “Eu estou tão emocionado que hoje é dia sete de setembro e o Bolsonaro vai ser preso essa semana”. Ele voltou a falar do ex-mandatário em outro momento, quando conta que “não aguenta mais” discursos de que Bolsonaro não sabia da trama golpista. O ex-presidente e mais sete réus vão ter o julgamento retomado na terça-feira (9/9), no Supremo Tribunal Federal (STF).

Ele comentou sobre o julgamento de Bolsonaro no STF, que continua nesta semana: pic.twitter.com/IcoLvx9cdV — PAPELPOP (@papelpop) September 8, 2025

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A postura no show dividiu opiniões dos presentes no festival. "Show sensacional, nunca vi o Silva se soltar assim. Tem que se posicionar mesmo!", diz um comentário em postagem no Instagram do festival. Outro internauta chamou a manifestação de "vazia" e "discurso desconexo sem um objetivo claro". Procurada pelo Correio, a equipe do cantor afirmou que ele optou por não se manifestar.