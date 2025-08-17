Eliezer desabafa sobre críticas a filhos: 'A internet é uma grande ilusão'

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ex-BBB 22 Eliezer abriu o coração sobre sua relação com a exposição pública e a forma como lida com a paternidade ao lado da influenciadora Viih Tube. Pai de Lua (2 anos) e Ravi (9 meses), ele disse que parou de ler as críticas que os seguidores direcionam aos filhos e à paternidade dele. “A internet é uma grande ilusão, para o mal e para o bem”, disse ao Estado de Minas durante evento de lançamento da nova coleção da Renner.

O influenciador lembrou dos ataques que recebeu sobre a filha mais velha e revelou como isso mudou sua forma de encarar a internet. Por um período, a família decidiu que não postaria mais fotos e vídeos da pequena depois que internautas falaram mal da aparência física dela.

“Na época da Lua, eu fiquei muito mal emocionalmente, aquilo acabou comigo. Depois daquele episódio, nunca mais li comentários e nunca mais me importei. Eu entendi que a internet é uma grande ilusão, tanto para o mal quanto para o bem. O xingamento machuca, mas o elogio também pode ser perigoso, porque ambos são construídos a partir de uma narrativa que você escolhe mostrar. Não é a vida real”, afirmou.

O ex-BBB também ressaltou que ele e Viih não permitem que críticas externas abalem a dinâmica familiar. “Graças a Deus, já faz tempo que não nos envolvemos em polêmicas. Mas, quando acontece, nunca levamos para dentro de casa. Conversamos sobre isso da porta para fora. Nosso lar é um ambiente de paz, e fazemos questão de manter assim”, contou.

Moda e paternidade

Hoje, Eliezer diz estar completamente entregue ao papel de pai. “Eu sempre vivi cada fase da minha vida no 100%. Quando era solteiro, vivia a fase solteiro, e agora vivo a fase pai. Cada dia é uma criança diferente, e eu quero aproveitar cada momento do crescimento deles”, disse.

Ao lado de Viih Tube, ele conta que as decisões sobre a criação dos filhos são tomadas em conjunto. “Quando escolhemos ter o segundo logo na sequência, sabíamos que precisaríamos nos dividir igualmente entre eles. A gente sempre segue na mesma estrada, com o pensamento muito alinhado. Essa fase é para ser pai e mãe”, declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eli (@eliezer)

Se na vida pessoal Eliezer vive intensamente a paternidade, na moda ele ainda se vê em processo de descoberta. Antes do Big Brother, segundo ele, não havia nenhuma preocupação com estilo: vestia apenas o que ganhava de parentes ou namoradas. Mas a fama e a paternidade mudaram isso.

“Quando comecei a aparecer mais e depois que me tornei pai, passei a me preocupar com a imagem que eu queria passar. Hoje busco um estilo que chamo de moderno casual confortável: gosto do básico estiloso, que mistura cortes, texturas e sobreposições. Isso transforma o simples em algo sofisticado”, disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para ele, moda, assim como a paternidade e a vida pública, é uma forma de autoconhecimento. “Eu gosto de me testar, brincar com combinações e descobrir novas formas de me expressar. É um processo que me conecta mais comigo mesmo”, definiu.

Eliezer e Viih Tube planejam ter mais filhos?