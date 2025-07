Eliezer se irrita e rebate críticas sobre sua esposa, Viih Tube

O processo de transformação corporal de Viih Tube, 23 anos, continua sendo pauta nas redes sociais — e, mais uma vez, não sem polêmica. A influenciadora, que vem dividindo com os seguidores detalhes de sua rotina de treinos, reeducação alimentar e procedimentos estéticos após o nascimento do segundo filho, passou a ser acusada de transformar sua jornada pessoal em uma estratégia de marketing.

A crítica mais contundente partiu de uma seguidora que, em tom provocativo, afirmou que tudo na vida da ex-BBB seria “milimetricamente planejado, até o casamento”. A resposta de Eliezer, seu marido, foi direta e carregada de sarcasmo: “Acho que o erro é que você não está na equipe ainda. Manda currículo, tá?”

Acusações de privilégio e resposta afiada

Nos comentários, também houve quem alegasse que Viih Tube só conseguiu manter uma rotina intensa de autocuidado por ter “dinheiro e tempo de sobra”. Eliezer, então, rebateu com números: “Ela tem 132 funcionários. Administra três empresas. Não é só sobre dinheiro, é sobre trabalho.”

A fala do influenciador escancara o incômodo de muitos famosos diante de críticas que, segundo eles, desconsideram o esforço por trás de suas conquistas.

Transformação com foco em saúde e autoestima

Desde o início de 2024, Viih Tube vem documentando publicamente os passos de sua recuperação física após o parto. Além da reeducação alimentar e da prática de exercícios, a influenciadora se submeteu a abdominoplastia, lipoaspiração, correção de hérnia umbilical e ajustes nas mamas. Os procedimentos, segundo ela, foram realizados com foco em saúde e bem-estar, e não apenas por motivos estéticos.

Ao tratar com transparência seu processo de transformação, Viih busca inspirar outras mulheres, mas também se expõe a julgamentos — especialmente em um ambiente digital onde a autenticidade costuma ser cobrada ao mesmo tempo em que é constantemente questionada.

O paradoxo da vida pública

A exposição de figuras públicas nas redes, ainda que voluntária, impõe desafios emocionais significativos. Em entrevista à UOL em 2024, o sociólogo digital Thiago Moreira analisou esse fenômeno: “O público espera autenticidade, mas cobra perfeição. Isso cria um paradoxo que desgasta até os influenciadores mais experientes.”

É justamente esse desgaste que muitos acreditam estar por trás das respostas cada vez mais afiadas de influenciadores às críticas online — especialmente quando tocam em temas pessoais, como corpo, saúde ou maternidade.

Recuperação pós-parto exige cautela

De acordo com a SOGESP (Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo), cirurgias realizadas no pós-parto precisam de acompanhamento rigoroso e não devem ser encaradas como simples intervenções estéticas. Viih Tube afirma estar sendo acompanhada por uma equipe médica multidisciplinar durante todo o processo, e já falou abertamente sobre os desafios emocionais do puerpério e da maternidade real.

The post Eliezer se irrita e rebate críticas sobre sua esposa, Viih Tube appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.