Viih Tube e Eliezer atualizam estado de saúde da filha Lua após mal-estar

Viih Tube e Eliezer voltaram a comover os seguidores ao compartilhar mais um momento delicado vivido em família. Desta vez, a preocupação foi com a filha mais velha, Lua, de 2 anos, que amanheceu indisposta na última segunda-feira (23/6). A pequena apresentou sintomas de mal-estar, o que levou Eliezer a assumir sozinho os cuidados com a filha, já que Viih havia retornado recentemente aos compromissos profissionais após um breve afastamento devido a procedimentos estéticos.

“Hoje sumi porque a princesa acordou dodói”, explicou o ex-BBB, que fez questão de dividir com os fãs os bastidores do dia de cuidado e atenção. “A Viih voltou a gravar, então fiquei por conta da pequena que tá dengosa e só quer o papai – e eu adoro quando ela só quer o papai dela”, contou, mostrando o quanto o vínculo entre ele e a filha tem se fortalecido.

Como está o estado de saúde da Lua?

Mais tarde, os seguidores puderam respirar aliviados. Lua já se mostrava disposta a comer e interagir. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Viih Tube aparece servindo um prato de macarrão para a menina e, de forma carinhosa, pergunta: “Conta pras pessoas, você ficou dodói hoje?”. Com um aceno tímido, Lua confirma que sim, mas diz que já está se sentindo melhor. A influenciadora comentou a rápida melhora: “Ela já está bem melhor, já está com fome”.

O episódio com Lua, embora breve, reascendeu lembranças difíceis vividas pela família nos últimos meses. Viih e Eliezer também são pais de Ravi, atualmente com 7 meses, que enfrentou sérias complicações logo após o nascimento. O bebê foi diagnosticado com enterocolite necrosante — uma condição grave que atinge o intestino de recém-nascidos, especialmente os prematuros. Segundo Viih, a causa teria sido uma alergia severa que afetou diretamente o sistema digestivo do filho.

Ravi passou seus primeiros dias de vida no hospital, em uma rotina de cuidados intensivos e incertezas. Felizmente, o quadro foi revertido e, hoje, o menino está saudável e em casa com os pais e a irmã.

Como Viih e Eliezer lidam com a rotina de pais?

Apesar das dificuldades, o casal tem mostrado como lida com a rotina intensa da parentalidade com carinho, companheirismo e transparência. Viih Tube, que costuma dividir momentos da maternidade com os seguidores, deixou claro que, embora tenha retomado os compromissos profissionais, está sempre atenta e presente. Já Eliezer, que assumiu o papel principal nos cuidados com Lua naquele dia, foi elogiado por sua postura afetuosa e envolvida com a criação dos filhos.

O episódio reforça a imagem pública que o casal vem construindo desde o nascimento de Lua: a de uma família jovem, amorosa e unida, que não esconde as dificuldades da maternidade e paternidade real — e que, por isso mesmo, conquista cada vez mais o carinho do público.

