Viih Tube desabafa sobre cirurgias plásticas: “Parece que mudei o DNA”

SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

Quantas mudanças cabem em um corpo depois da maternidade? Quando a estética se mistura à necessidade médica, até onde vão as decisões? Viih Tube levantou essas reflexões ao abrir o jogo sobre uma série de cirurgias às quais se submeteu recentemente — tudo começou com um motivo de saúde.

A influenciadora digital contou, por meio dos Stories no Instagram neste domingo (15/6), que aproveitou uma cirurgia para corrigir uma hérnia umbilical e realizou outros procedimentos estéticos, como abdominoplastia, lipoaspiração e ajuste nas próteses de silicone. Segundo ela, as intervenções foram planejadas com cuidado e só agora, após um bom pós-operatório, se sentiu confortável para falar publicamente.

Viih Tube – Reprodução / Instagram Viih Tube – Reprodução / Instagram Viih Tube – Reprodução / Instagram Foto: Reprodução/Redes sociais

Era só estética ou também saúde?

Já tinha dito que em algum momento ia tirar o excesso de pele que ficou depois que emagreci muito, mas a cirurgia começou mesmo por causa da hérnia”, contou. A dor causada pela condição surgiu após o nascimento do filho Ravi e foi se agravando com o tempo.

Além da hérnia, Viih também precisou tratar uma diástase abdominal — separação dos músculos do abdômen, comum após a gravidez — que já estava em estado crítico. “Mesmo depois de tanto tempo tentando resolver, ela ainda tinha mais de 4 cm. Era um caso cirúrgico”, explicou.

Aproveitou para fazer mais mudanças?

Durante o mesmo procedimento, ela optou por refazer o silicone nos seios, reduzir o volume das próteses e tratar um nódulo. Viih ainda relatou que um ponto da primeira cirurgia havia permanecido aberto por nove meses, depois que um fã puxou seu braço num shopping. “Já pus DIU, amamentei dois filhos… Agora senti que era o momento. Tinha 320 ml, tirei bastante e coloquei 250 ml. Estou amando, ficou bem menorzinho”, comentou.

A influenciadora também realizou lipoaspiração nas costas e nos braços, áreas que a incomodavam bastante, e completou com uma abdominoplastia. Apesar das mudanças no corpo, ela destacou que a decisão foi muito mais sobre saúde e bem-estar do que aparência. “Estou sentindo que mudei o DNA”, brincou, reforçando que a transformação foi física e também emocional.

Por fim, Viih Tube deixou um recado para outras mães: ela entende que nem todas têm a mesma possibilidade de fazer cirurgias, mas que cada uma deve encontrar seu caminho de cuidado e amor próprio. “Tenho certeza que vai fazer muita diferença para minha saúde, para minha cabeça, para o meu físico e para o meu emocional.”

The post Viih Tube desabafa sobre cirurgias plásticas: “Parece que mudei o DNA” appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.