Green Day celebra Brasil e critica Trump e Tarcísio: 'Bastardos fascistas'

O Green Day fez um show eletrizante nesse domingo (7/9), durante o The Town, festival que está sendo realizado em São Paulo. Em quase duas horas de apresentação, o trio californiano fez a plateia vibrar com sucessos que atravessam três décadas, enquanto reforçava sua postura política com críticas diretas a Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e a Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. No embalo da energia punk, o vocalista Billie Joe Armstrong ainda celebrou o Dia da Independência do Brasil diante de milhares de fãs em êxtase.

O show começou pontualmente às 23h15. Antes mesmo da entrada da banda, a plateia já era aquecida com hinos do rock como “Bohemian Rhapsody” e “We Will Rock You”, do Queen, além de “Blitzkrieg Bop”, dos Ramones. Para completar o clima de irreverência, um coelho fantasiado com gravata vermelha e camiseta preta da banda circulava pelo palco, arrancando risadas e preparando o terreno para a explosão que viria em seguida.

Quando Billie Joe, Mike Dirnt e Tré Cool surgiram no palco, o The Town virou uma arena de pura rebeldia. A abertura veio com “American Idiot”, uma das faixas mais famosas do grupo. Lançada em 2004 como crítica ao governo de George W. Bush, a faixa ganhou uma atualização: em vez de cantar “agenda caipira”, o vocalista trocou o verso por “agenda MAGA”, referência direta ao slogan de Donald Trump, “Make America Great Again”.

O público reagiu com gritos de apoio, e a mensagem ganhou ainda mais peso quando Billie encerrou a canção desejando: “Feliz Dia da Independência, Brasil”. Já em “Holiday”, outro hino do disco American Idiot, o vocalista alterou o trecho original que menciona “Califórnia” para gritar “São Paulo”, mirando em críticas ao “representante local”.

O recado foi entendido como uma indireta ao governador Tarcísio de Freitas. Anteriormente, durante o Rock in Rio de 2022, a banda cutucou o então presidente Jair Bolsonaro ao trocar o nome “Califórnia” por “Brasil”.

Depois da música “Letterbox”, Billie Joe falou ainda mais contra o governo Trump, que vem enfrentando o Brasil para frear o julgamento de Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal. “Nós já estamos cheios desses bastardos fascistas. Então não queremos saber mais deles, não esta noite, não no Dia da Independência”, disparou, levantando aplausos estrondosos. Recentemente, em entrevista à revista Rolling Stone, Billie Joe já havia chamado Trump de “um completo idiota”.

Onde serão os próximos shows do Green Day?

Além do The Town, os americanos do Green Day fazem outra apresentação no Brasil: dia 12/09, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). Há duas categorias de ingressos disponíveis: