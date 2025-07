Banda de rock que virá ao Brasil 'executa' quatro pessoas em show

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A banda norte-americana My Chemical Romance causou polêmica durante a primeira apresentação da turnê “Long live: the black parade”. A estreia ocorreu em Seattle, nos Estados Unidos, nesse fim de semana. O grupo – que vem ao Brasil em fevereiro de 2026 – tocou o icônico álbum “The black parade” na íntegra, com uma apresentação teatral que envolveu a encenação de execução de quatro pessoas.

Os roqueiros trouxeram para o visual do show diversas referências da Guerra Fria e da União Soviética, como cores fortes e lettering em estilo cirílico.

Durante a apresentação, pessoas com uniformes militares ficaram dispostas em filas no fundo do palco. A cenografia e o figurino provocavam uma sensação de vigilância constante, enquanto luzes frias compunham o clima autoritário.

Em um certo momento, o vocalista Gerard Way recebeu ordens de um agente, mas se rebelou em cena e recebeu um tapa dramático, simbolizando uma ruptura com o autoritarismo.

Um dos momentos mais impactantes ocorreu quando Gerard anunciou uma suposta eleição ao público, pedindo que decidisse se a banda deveria executar quatro figuras encapuzadas e amarradas. As pessoas votaram “sim”. A banda então encenou um fuzilamento, com efeitos sonoros intensos e escuridão temporal, abordando diretamente a violência de regimes que se legitimam pela vontade popular.

Depois da "execução", os membros da banda foram "sequestrados" pelos soldados, sendo presos em gaiolas. Gerard, por sua vez, terminou sendo "apunhalado" por um homem no centro do palco. Em seguida, o cenário se despedaçou, e a banda reapareceu no palco B, tocando hits da carreira.

O My Chemical Romance fará dois shows no Brasil, em 5 e 6 de fevereiro de 2026, no Allianz Parque, em São Paulo. No entanto, a banda não divulgou se as apresentações serão semelhantes.