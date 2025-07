Show de rock termina em tragédia: homem é esfaqueado e está em estado grave

Um homem de 45 anos foi esfaqueado em um show de rock na cidade de Ouro Branco, na Região Central de Minas, na madrugada de domingo (6/7). As causas do crime ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas pela Polícia Civil (PCMG). O suspeito fugiu logo após o ataque. Ninguém foi preso até o momento.

A vítima foi esfaqueada no abdômen e está em estado gravíssimo, segundo a Polícia Militar (PMMG). De acordo com testemunhas, não houve desentendimento entre o homem e o suspeito antes do ocorrido. A esposa da vítima relatou à PM que o ataque com a faca aconteceu de maneira inesperada.

Não há, também, nenhum registro de chamadas ao número 190 durante o evento musical.

Até o momento em que esta reportagem foi publicada, ninguém havia sido preso. O caso segue em investigação pela Polícia Civil. A reportagem aguarda o retorno da PCMG.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice