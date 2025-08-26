Meghan Trainor rebate críticas à sua aparência: ‘Eu sou linda pra caramba'
Cantora apareceu mais magra e com o rosto diferente
compartilheSiga no
A cantora Meghan Trainor não deixou que os comentários negativos em seu TikTok abalassem sua confiança. A norte-americana dona do hit “All About That Bass” recebeu diversas críticas depois que postou um vídeo do Nicki Minaj Challenge, em que ela aparece na academia se equilibrando na ponta dos pés em cima de um halter.
@meghantrainor Glam team really did that ????@Danyul Brown @eros @hairbyiggy #megantheestallion ? original sound - touchoffunk
Mais magra e com o rosto diferente, ela recebeu comentários como: “Nem reconheci ela!” e comparações com Ariana Grande ou Paris Hilton. Mas a artista não se deixou abalar e respondeu de forma assertiva, usando um áudio da Megan Thee Stallion.
"I don’t care if these bitches don’t like me. ‘Cuz like I’m pretty as f—" (Eu não ligo se essas pessoas não gostam de mim. Porque, tipo, eu sou linda pra caramba, em tradução livre), publicou.
Meghan tem falado abertamente sobre sua transformação física. Neste ano, ela revelou que começou a usar o medicamento Mounjaro após o nascimento do segundo filho, com o apoio de nutricionista, personal trainer e mudanças no estilo de vida.
"Estou em uma jornada para ser a versão mais saudável e forte de mim mesma, pelos meus filhos e por mim. Sim, usei ciência e suporte (obrigada, Mounjaro!)… e estou muito feliz, porque me sinto ótima”, disse Meghan em um post de março.
@meghantrainor never again #nickiminajchallenge ? High School - Nicki Minaj
A cantora também reconheceu que não tem a mesma aparência de 10 anos atrás, quando viralizou, mas se sente confiante em sua nova versão. “Nunca me senti tão confortável com meu corpo. Talvez seja porque agora estou na casa dos 30 e estou melhor. Tenho feito terapia há muito tempo, tentando reprogramar meu cérebro para me amar mais”, declarou em outra postagem.
Além disso, Meghan revelou à People que realizou um aumento de mama após ter dois filhos, explicando que se sente mais confortável e feliz com seu corpo atual. Meghan Trainor é casada com o ator Daryl Sabara desde 2018 e o casal é pai de Riley, de 4 anos, e Barry, de 2.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Quais as principais músicas de Meghan Trainor?
- All About That Bass
- Lips Are Movin
- Dear Future Husband
- No
- Me Too