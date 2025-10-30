Assine
SUSPEITA DE HOMICÍDIO

BH: homem é morto no bairro Lagoinha; vizinho é preso

As informações da Polícia Militar de Minas Gerais ainda são preliminares, o registro da ocorrência segue em andamento

Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
30/10/2025 16:15

Um homem foi encontrado morto no Bairro Lagoinha, Região Noroeste de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (30/10). crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Um homem foi encontrado morto no Bairro Lagoinha, Região Noroeste de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (30/10). De acordo com informações preliminares da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o vizinho da vítima foi preso suspeito de cometer o crime.  

Militares do 34º Batalhão da PMMG foram acionados para o local do homicídio. Informações iniciais da corporação dão conta que que a vítima foi encontrada sem vida, com “ferimentos possivelmente provocados por faca”. 

A PMMG afirma que ainda não há informações sobre a motivação do crime. Também não há detalhes sobre os perfis da vítima e do suspeito. A corporação afirma que a perícia foi acionada. 

*Matéria em atualização 

