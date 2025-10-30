BH: homem é morto no bairro Lagoinha; vizinho é preso
As informações da Polícia Militar de Minas Gerais ainda são preliminares, o registro da ocorrência segue em andamento
Um homem foi encontrado morto no Bairro Lagoinha, Região Noroeste de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (30/10). De acordo com informações preliminares da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o vizinho da vítima foi preso suspeito de cometer o crime.
Militares do 34º Batalhão da PMMG foram acionados para o local do homicídio. Informações iniciais da corporação dão conta que que a vítima foi encontrada sem vida, com “ferimentos possivelmente provocados por faca”.
A PMMG afirma que ainda não há informações sobre a motivação do crime. Também não há detalhes sobre os perfis da vítima e do suspeito. A corporação afirma que a perícia foi acionada.
*Matéria em atualização