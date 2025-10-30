Assine
overlay
Início Gerais
FLAGRANTE

Vídeo: professor de yoga tem moto furtada enquanto dava aula em BH

Gabriel Harley, de 26 anos, pede ajuda nas redes sociais depois do prejuízo; veículo foi levado em menos de dois minutos

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
30/10/2025 07:46

compartilhe

SIGA
x
Motocicleta sendo furtada no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul de Belo Horizonte
Motocicleta sendo furtada no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul de Belo Horizonte crédito: Redes Sociais/Reprodução

O professor de yoga Gabriel Harley, de 26 anos, teve sua motocicleta furtada enquanto trabalhava no bairro de Lourdes, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG). O crime ocorreu na terça-feira (28/10) e foi registrado por câmeras de segurança do local.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em vídeo publicado nas redes sociais, o professor aparece emocionado ao relatar o ocorrido. "Eu vim dar aula de yoga, eles quebraram o guidão e roubaram minha moto. Fiz o boletim de ocorrência. Não sei o que vou fazer da minha vida, era meu instrumento de trabalho”, contou.

Leia Mais

De acordo com Gabriel, ele havia comprado a motocicleta avaliada em R$ 30 mil há apenas um mês e ainda pagava o financiamento. Nas imagens, é possível ver três suspeitos chegando em duas motos. Um deles estaciona ao lado do veículo de Gabriel, força a ignição com uma chave e quebra o trava-freio e o cadeado traseiro. Em seguida, o garupa de outra moto desce, monta na motocicleta modelo Sahara e foge, enquanto os comparsas dão cobertura.

O professor abriu uma vakinha on-line para conseguir quitar o financiamento, pagar as taxas do seguro e tentar comprar uma nova moto, essencial para o deslocamento ao trabalho. Gabriel também divulgou seu perfil no Instagram, @gabrielharleey, pedindo que quem tiver informações sobre a motocicleta entre em contato.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

bh centro-sul furto lourdes minas-gerais moto yoga

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay