Vídeo: professor de yoga tem moto furtada enquanto dava aula em BH

O professor de yoga Gabriel Harley, de 26 anos, teve sua motocicleta furtada enquanto trabalhava no bairro de Lourdes, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG). O crime ocorreu na terça-feira (28/10) e foi registrado por câmeras de segurança do local.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o professor aparece emocionado ao relatar o ocorrido. "Eu vim dar aula de yoga, eles quebraram o guidão e roubaram minha moto. Fiz o boletim de ocorrência. Não sei o que vou fazer da minha vida, era meu instrumento de trabalho”, contou.

De acordo com Gabriel, ele havia comprado a motocicleta avaliada em R$ 30 mil há apenas um mês e ainda pagava o financiamento. Nas imagens, é possível ver três suspeitos chegando em duas motos. Um deles estaciona ao lado do veículo de Gabriel, força a ignição com uma chave e quebra o trava-freio e o cadeado traseiro. Em seguida, o garupa de outra moto desce, monta na motocicleta modelo Sahara e foge, enquanto os comparsas dão cobertura.

O professor abriu uma vakinha on-line para conseguir quitar o financiamento, pagar as taxas do seguro e tentar comprar uma nova moto, essencial para o deslocamento ao trabalho. Gabriel também divulgou seu perfil no Instagram, @gabrielharleey, pedindo que quem tiver informações sobre a motocicleta entre em contato.

