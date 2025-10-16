MG: polícia recupera scanner furtado avaliado em R$ 400 mil

Uma mulher de 49 anos foi presa por receptação no momento em que a Polícia Militar (PMMG) conseguiu recuperar um scanner de construção civil avaliado em R$ 400 mil, nessa terça-feira (14/10). Outros materiais sem qualquer comprovação de origem foram encontrados com a suspeita, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

O caso começou ainda no início da tarde dessa terça, quando houve um furto dentro de um veículo estacionado no Bairro Nossa Senhora das Graças, na Zona Norte da cidade.



Suspeitos quebraram o vidro e levaram três mochilas guardadas no carro. Em uma delas, havia um scanner, com um sistema de rastreamento.

Os policiais chegaram a uma casa na Rua Viena, no Bairro Tibery, na Zona Leste de Uberlândia, e encontraram vários itens furtados, incluindo o scanner. A mulher que estava no imóvel foi levada para a Delegacia de Plantão pela receptação do material.Ela, no entanto, não soube informar aos policiais a origem dos produtos.

Os militares conseguiram identificar mais pessoas potencialmente envolvidas nos furtos, e os nomes foram repassados à Polícia Civil para investigação.