'Tarado da Autorama': PC indicia suspeito de exibir partes íntimas na rua
Até o momento, três vítimas, com idades entre 30 e 37 anos, foram identificadas. Crimes sexuais ocorrem em Divinópolis em agosto deste ano
Um homem de 47 anos foi indiciado por uma série de crimes de importunação sexual em Divinópolis (MG), no Centro-Oeste do estado, contra mulheres em via pública, informou a polícia nesta quarta-feira (29/10).
Até o momento, três vítimas, com idades entre 30 e 37 anos, foram identificadas. Duas das três abordagens ocorreram na Avenida Autorama, no bairro Tietê, em agosto deste ano.
"O investigado abordava mulheres que realizavam atividades físicas ao ar livre e praticava atos libidinosos, como exibir partes íntimas e se masturbar em via pública", informou a instituição policialm acrecentando que a conduta gerou grande repercussão nas redes sociais, e o homem ficou conhecido como o "tarado da Autorama".
Ele foi indiciado pelo crime de importunação sexual, previsto no artigo 215-A do Código Penal, e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, sendo encaminhado ao sistema prisional.
