PM de Minas presta homenagem a policiais mortos em operação no Rio

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) publicou, nesta quarta-feira (29/10), um vídeo em homenagem aos policiais que morreram durante a Operação Contenção, no Rio de Janeiro — a mais letal da história do estado —, realizada na última terça (28). O governo do Rio de Janeiro contabiliza 119 mortos e não descarta a possibilidade de aumento desse número. "Não foi consolidado ainda, pode ser que tenha aumento", pontuou, em coletiva à imprensa nesta manhã, Victor dos Santos, secretário de Segurança Pública do Rio.

Os policiais mortos na megaoperação contra a facção Comando Vermelho, nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte da cidade, são os sargentos Cleiton Serafim Gonçalves e Heber Carvalho da Fonseca, ambos do Bope, e os inspetores da Polícia Civil Vinícius Cardoso de Carvalho e Rodrigo Velloso Cabral.

"Esses bravos profissionais dedicaram suas vidas à proteção da sociedade, prestando um serviço que exige coragem, sacrifício e compromisso inabalável. Suas partidas deixam uma lacuna irreparável, e suas famílias, amigos e companheiros de farda recebem nossa solidariedade mais profunda", declarou a PM mineira, em parte do texto que acompanha o vídeo publicado no perfil da corporação no Instagram. Veja:

Na tarde dessa terça-feira (28/10), o governo do Rio havia confirmado 64 mortes, incluindo as dos policiais. No entanto, na madrugada desta quarta-feira (29/10), moradores do Complexo da Penha expuseram outras dezenas de corpos que foram encontrados em uma mata da região e não constavam na contagem oficial. Apesar da atualização do governo municipal, a Defensoria Pública estadual reportou 132 mortes à agência AFP.

Perguntado sobre o motivo de os corpos encontrados na mata não terem sido retirados pela própria polícia, ou sobre o fato de não ter sido prestado socorro a essas pessoas, o secretário de Segurança Pública afirmou que as polícias não tinham conhecimento a respeito. "Todos aqueles que foram retirados na madrugada ou pela manhã eram criminosos que sequer a polícia tinha conhecimento deles. Muitos são baleados e entram na mata procurando ajuda", declarou Victor.

Não foi chacina, diz secretário da PC

"Quero falar para quem rotulou ou tentou rotular essa operação de chacina, maldosamente: chacina é a morte indiscriminada e ilegal de várias pessoas ao mesmo tempo, de maneira aleatória. O que nós fizemos ontem foi uma ação legítima do Estado para cumprimento de ordens judiciais", disse Felipe Curi, secretário de Polícia Civil.

Mesmo ainda sem a identificação de todos os mortos, o secretário de Segurança Pública declarou: "As vítimas dessa operação são quatro inocentes feridos, sem gravidade, e quatro policiais que, infelizmente, faleceram."

Prisões e apreensões

A operação, que contou com um efetivo de 2,5 mil policiais, é a maior realizada no estado nos últimos 15 anos. Os confrontos e as ações de retaliação de criminosos geraram pânico em toda a cidade, com intenso tiroteio, fechamento de vias, escolas, comércios e postos de saúde.

Ao todo, 113 pessoas foram presas, sendo 33 de outros estados. A polícia apreendeu 118 armas, das quais 91 são fuzis, e ainda contabiliza as drogas encontradas — estima-se que sejam toneladas.

Com informações da Agência Brasil*