Alerta: cidades de MG podem registrar chuva intensa e risco de alagamentos

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Belo Horizonte e outras 813 cidades de Minas Gerais podem ser atingidas por chuva intensa nesta sexta-feira (31/10), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As cidades podem registrar até 50 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Segundo a meteorologia, uma chuva de 50 mm é considerada forte, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado.

De acordo com o Inmet, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica baixo risco de corte de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos, e é válido até as 10h de sábado (1°/11).

Desses 490 municípios do estado, incluindo BH, encontram-se sob alerta laranja para acumulado de chuva até amanhã. Nesses locais, a precipitação é ainda mais forte e pode chegar a até 100 mm por dia. Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios em cidades com tais áreas de risco.

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O Inmet também orienta a população a evitar o mau tempo e observar alterações em encostas. Se possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia dos imóveis. Em caso de situação de inundação, ou similar, os pertences devem ser protegidos da água envoltos em sacos plásticos.