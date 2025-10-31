Chuva continua nesta sexta (31/10) em BH? Veja a previsão

Depois da forte chuva registrada ao longo dessa quinta-feira (30/10), Belo Horizonte amanheceu nesta sexta-feira (31/10) com céu nublado e previsão de novas pancadas ao longo do dia. A temperatura mínima foi de 16,2°C, a máxima estimada é de 27°C. Segundo a Defesa Civil a umidade relativa do ar deve ficar em torno de 50% durante a tarde.

As temperaturas mínimas registradas nesta sexta-feira (31/10) variaram entre 16,2°C e 18,4°C nas regionais de Belo Horizonte. No Barreiro, os termômetros marcaram 17,4°C às 5h30; na Centro-Sul, 16,9°C às 4h25; e na Oeste, 16,2°C, com sensação térmica de 7,6°C à 1h. Na Pampulha, a mínima foi de 17,8°C, com sensação térmica de 19,9°C às 3h, enquanto em Venda Nova os termômetros registraram 18,4°C às 3h30.

A Defesa Civil de Belo Horizonte mantém o alerta para possibilidade de chuva forte na capital. O aviso prevê possibilidade de pancadas de chuva (40 a 60 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até 8h do sábado (1/11).

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Nessa quinta-feira (30), a Regional Nordeste registrou volume de precipitação que, no acumulado, superou o esperado para todo o mês de outubro. De acordo com o a Defesa Civil, a média climatológica de BH em outubro é de 110,1 mm. A Região Nordeste registrou 77,4 milímetros de chuva, o que corresponde a 70,3% do volume esperado para o mês.

Acumulado de chuvas (mm) em outubro até 6h do dia 31

Barreiro: 40,2 (36,5%)

Centro Sul: 43,8 (39,8%)

Hipercentro: 13,0 (11,8%)

Leste: 109,4 (99,4%)

Nordeste: 117,0 (106,3%)

Noroeste: 72,2 (65,6%)

Norte: 88,0 (79,9%)

Oeste: 51,2 (46,5%)

Pampulha: 84,0 (76,3%)

Venda Nova: 79,8 (72,5%)

Média Climatológica de outubro: 110,1 mm

Reflexos da chuva

Os temporais causaram alagamentos e transtornos no trânsito. Na BR-381, na saída de Belo Horizonte para Sabará, um trecho nas proximidades de um posto de combustíveis ficou alagado, e motoristas precisaram reduzir a velocidade para atravessar com segurança.

No Anel Rodoviário, a marginal chegou a ser interditada na altura do bairro São Gabriel, na Região Nordeste, por acúmulo de água na pista.

Como fica o tempo em Minas?

O dia será de tempo instável em quase todo o estado. A atuação de uma frente fria no litoral da Região Sudeste mantém o fluxo de umidade direcionado para Minas Gerais, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva em diversas regiões. A previsão é de sol entre nuvens apenas no Norte e no Vale do Jequitinhonha, onde a possibilidade de chuva é menor. Nas demais áreas, o céu permanece nublado, com risco de trovoadas e ventos fortes.

Orientações da Defesa Civil

