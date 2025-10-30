Assine
'PERIGO'

Minas: 246 cidades entram em alerta para chuvas e ventos de até 100km/h

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é válido até as 10h desta sexta-feira (30/10); veja a lista de cidades

Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
30/10/2025 22:59

Vista da Região Nordeste de BH, a partir do Bairro Fernão Dias. Capital está sob alerta de chuvas emitido pela Defesa Civil
Vista da Região Nordeste de BH, a partir do Bairro Fernão Dias. Capital está sob alerta de chuvas emitido pela Defesa Civil crédito: Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para chuvas intensas em 246 cidades de Minas Gerais. O aviso meteorológico é válido até as 10h desta sexta-feira (30/10).

Segundo o Inmet, as cidades sob alerta podem ter chuva entre 30mm/h e 60mm/h (ou até 100mm/dia). A previsão é de que as precipitações sejam acompanhadas de ventos fortes, oscilando entre 60km/h e 100km/h.

A quantidade de chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por metro quadrado (m²). Por exemplo, se chover 50mm, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

Embora Belo Horizonte não esteja entre as cidades incluídas no alerta do Inmet, a Defesa Civil afirma que a capital pode registrar até 100mm de chuva até as 8h desta sexta-feira (31/10).

O comunicado atualiza o alerta anterior, que previa entre 30mm e 50mm de chuva. O órgão também emitiu um aviso — válido até a próxima segunda-feira (3/11) — sobre risco geológico, com intensidade forte nas regionais Nordeste e Leste e moderada na Pampulha, em Venda Nova e na região Norte.

O que fazer durante a chuva?

  • Evite áreas de inundação;
  • Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
  • Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);
  • Caso perceba rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Cidades em alerta em ordem alfabética

  1. Abre Campo
  2. Acaiaca
  3. Açucena
  4. Água Boa
  5. Aimorés
  6. Alfredo Vasconcelos
  7. Alpercata
  8. Alto Caparaó
  9. Alto Jequitibá
  10. Alto Rio Doce
  11. Alvarenga
  12. Alvinópolis
  13. Alvorada de Minas
  14. Amparo do Serra
  15. Antônio Dias
  16. Antônio Prado de Minas
  17. Araponga
  18. Astolfo Dutra
  19. Barão de Cocais
  20. Barão de Monte Alto
  21. Barra Longa
  22. Bela Vista de Minas
  23. Belo Oriente
  24. Bom Jesus do Amparo
  25. Bom Jesus do Galho
  26. Brás Pires
  27. Braúnas
  28. Bugre
  29. Caeté
  30. Caiana
  31. Cajuri
  32. Campanário
  33. Canaã
  34. Cantagalo
  35. Caparaó
  36. Capela Nova
  37. Capitão Andrade
  38. Caputira
  39. Caranaíba
  40. Carandaí
  41. Carangola
  42. Caratinga
  43. Carmésia
  44. Cataguases
  45. Catas Altas
  46. Catas Altas da Noruega
  47. Central de Minas
  48. Chalé
  49. Cipotânea
  50. Coimbra
  51. Coluna
  52. Conceição de Ipanema
  53. Conceição do Mato Dentro
  54. Congonhas
  55. Conselheiro Lafaiete
  56. Conselheiro Pena
  57. Coroaci
  58. Coronel Fabriciano
  59. Córrego Novo
  60. Cristiano Otoni
  61. Descoberto
  62. Desterro do Melo
  63. Diogo de Vasconcelos
  64. Dionísio
  65. Divinésia
  66. Divino
  67. Divino das Laranjeiras
  68. Divinolândia de Minas
  69. Dom Cavati
  70. Dom Joaquim
  71. Dom Silvério
  72. Dona Eusébia
  73. Dores de Guanhães
  74. Dores do Turvo
  75. Durandé
  76. Engenheiro Caldas
  77. Entre Folhas
  78. Ervália
  79. Espera Feliz
  80. Eugenópolis
  81. Faria Lemos
  82. Fernandes Tourinho
  83. Ferros
  84. Fervedouro
  85. Frei Inocêncio
  86. Galiléia
  87. Goiabeira
  88. Gonzaga
  89. Governador Valadares
  90. Guanhães
  91. Guaraciaba
  92. Guarani
  93. Guidoval
  94. Guiricema
  95. Iapu
  96. Imbé de Minas
  97. Inhapim
  98. Ipaba
  99. Ipanema
  100. Ipatinga
  101. Itabira
  102. Itabirito
  103. Itamarati de Minas
  104. Itambacuri
  105. Itambé do Mato Dentro
  106. Itanhomi
  107. Itaverava
  108. Itueta
  109. Jaboticatubas
  110. Jaguaraçu
  111. Jampruca
  112. Jequeri
  113. Joanésia
  114. João Monlevade
  115. José Raydan
  116. Lajinha
  117. Lamim
  118. Laranjal
  119. Leopoldina
  120. Luisburgo
  121. Manhuaçu
  122. Manhumirim
  123. Mariana
  124. Marilac
  125. Marliéria
  126. Martins Soares
  127. Materlândia
  128. Mathias Lobato
  129. Matipó
  130. Mendes Pimentel
  131. Mercês
  132. Mesquita
  133. Miradouro
  134. Miraí
  135. Morro do Pilar
  136. Muriaé
  137. Mutum
  138. Nacip Raydan
  139. Naque
  140. Nova Era
  141. Nova Módica
  142. Nova União
  143. Oratórios
  144. Orizânia
  145. Ouro Branco
  146. Ouro Preto
  147. Palma
  148. Passabém
  149. Patrocínio do Muriaé
  150. Paula Cândido
  151. Paulistas
  152. Peçanha
  153. Pedra Bonita
  154. Pedra do Anta
  155. Pedra Dourada
  156. Periquito
  157. Pescador
  158. Piedade de Caratinga
  159. Piedade de Ponte Nova
  160. Pingo d'Água
  161. Piranga
  162. Piraúba
  163. Pocrane
  164. Ponte Nova
  165. Porto Firme
  166. Presidente Bernardes
  167. Raul Soares
  168. Recreio
  169. Reduto
  170. Resplendor
  171. Rio Acima
  172. Rio Casca
  173. Rio Doce
  174. Rio Espera
  175. Rio Piracicaba
  176. Rio Pomba
  177. Rodeiro
  178. Rosário da Limeira
  179. Sabinópolis
  180. Santa Bárbara
  181. Santa Bárbara do Leste
  182. Santa Cruz do Escalvado
  183. Santa Efigênia de Minas
  184. Santa Margarida
  185. Santa Maria de Itabira
  186. Santa Maria do Suaçuí
  187. Santana de Cataguases
  188. Santana do Manhuaçu
  189. Santana do Paraíso
  190. Santana do Riacho
  191. Santana dos Montes
  192. Santa Rita de Minas
  193. Santa Rita do Itueto
  194. Santo Antônio do Grama
  195. Santo Antônio do Rio Abaixo
  196. São Domingos das Dores
  197. São Domingos do Prata
  198. São Félix de Minas
  199. São Francisco do Glória
  200. São Geraldo
  201. São Geraldo da Piedade
  202. São Geraldo do Baixio
  203. São Gonçalo do Rio Abaixo
  204. São João do Manhuaçu
  205. São João do Oriente
  206. São João Evangelista
  207. São José da Safira
  208. São José do Divino
  209. São José do Goiabal
  210. São José do Jacuri
  211. São José do Mantimento
  212. São Miguel do Anta
  213. São Pedro dos Ferros
  214. São Pedro do Suaçuí
  215. São Sebastião da Vargem Alegre
  216. São Sebastião do Anta
  217. São Sebastião do Rio Preto
  218. Sardoá
  219. Sem-Peixe
  220. Senador Firmino
  221. Senhora de Oliveira
  222. Senhora do Porto
  223. Senhora dos Remédios
  224. Sericita
  225. Serro
  226. Silveirânia
  227. Simonésia
  228. Sobrália
  229. Taparuba
  230. Taquaraçu de Minas
  231. Tarumirim
  232. Teixeiras
  233. Timóteo
  234. Tocantins
  235. Tombos
  236. Tumiritinga
  237. Ubá
  238. Ubaporanga
  239. Urucânia
  240. Vargem Alegre
  241. Vermelho Novo
  242. Viçosa
  243. Vieiras
  244. Virginópolis
  245. Virgolândia
  246. Visconde do Rio Branco

