Minas: 246 cidades entram em alerta para chuvas e ventos de até 100km/h
Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é válido até as 10h desta sexta-feira (30/10); veja a lista de cidades
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para chuvas intensas em 246 cidades de Minas Gerais. O aviso meteorológico é válido até as 10h desta sexta-feira (30/10).
Segundo o Inmet, as cidades sob alerta podem ter chuva entre 30mm/h e 60mm/h (ou até 100mm/dia). A previsão é de que as precipitações sejam acompanhadas de ventos fortes, oscilando entre 60km/h e 100km/h.
A quantidade de chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por metro quadrado (m²). Por exemplo, se chover 50mm, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.
Embora Belo Horizonte não esteja entre as cidades incluídas no alerta do Inmet, a Defesa Civil afirma que a capital pode registrar até 100mm de chuva até as 8h desta sexta-feira (31/10).
O comunicado atualiza o alerta anterior, que previa entre 30mm e 50mm de chuva. O órgão também emitiu um aviso — válido até a próxima segunda-feira (3/11) — sobre risco geológico, com intensidade forte nas regionais Nordeste e Leste e moderada na Pampulha, em Venda Nova e na região Norte.
O que fazer durante a chuva?
- Evite áreas de inundação;
- Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
- Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);
- Caso perceba rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.
Cidades em alerta em ordem alfabética
- Abre Campo
- Acaiaca
- Açucena
- Água Boa
- Aimorés
- Alfredo Vasconcelos
- Alpercata
- Alto Caparaó
- Alto Jequitibá
- Alto Rio Doce
- Alvarenga
- Alvinópolis
- Alvorada de Minas
- Amparo do Serra
- Antônio Dias
- Antônio Prado de Minas
- Araponga
- Astolfo Dutra
- Barão de Cocais
- Barão de Monte Alto
- Barra Longa
- Bela Vista de Minas
- Belo Oriente
- Bom Jesus do Amparo
- Bom Jesus do Galho
- Brás Pires
- Braúnas
- Bugre
- Caeté
- Caiana
- Cajuri
- Campanário
- Canaã
- Cantagalo
- Caparaó
- Capela Nova
- Capitão Andrade
- Caputira
- Caranaíba
- Carandaí
- Carangola
- Caratinga
- Carmésia
- Cataguases
- Catas Altas
- Catas Altas da Noruega
- Central de Minas
- Chalé
- Cipotânea
- Coimbra
- Coluna
- Conceição de Ipanema
- Conceição do Mato Dentro
- Congonhas
- Conselheiro Lafaiete
- Conselheiro Pena
- Coroaci
- Coronel Fabriciano
- Córrego Novo
- Cristiano Otoni
- Descoberto
- Desterro do Melo
- Diogo de Vasconcelos
- Dionísio
- Divinésia
- Divino
- Divino das Laranjeiras
- Divinolândia de Minas
- Dom Cavati
- Dom Joaquim
- Dom Silvério
- Dona Eusébia
- Dores de Guanhães
- Dores do Turvo
- Durandé
- Engenheiro Caldas
- Entre Folhas
- Ervália
- Espera Feliz
- Eugenópolis
- Faria Lemos
- Fernandes Tourinho
- Ferros
- Fervedouro
- Frei Inocêncio
- Galiléia
- Goiabeira
- Gonzaga
- Governador Valadares
- Guanhães
- Guaraciaba
- Guarani
- Guidoval
- Guiricema
- Iapu
- Imbé de Minas
- Inhapim
- Ipaba
- Ipanema
- Ipatinga
- Itabira
- Itabirito
- Itamarati de Minas
- Itambacuri
- Itambé do Mato Dentro
- Itanhomi
- Itaverava
- Itueta
- Jaboticatubas
- Jaguaraçu
- Jampruca
- Jequeri
- Joanésia
- João Monlevade
- José Raydan
- Lajinha
- Lamim
- Laranjal
- Leopoldina
- Luisburgo
- Manhuaçu
- Manhumirim
- Mariana
- Marilac
- Marliéria
- Martins Soares
- Materlândia
- Mathias Lobato
- Matipó
- Mendes Pimentel
- Mercês
- Mesquita
- Miradouro
- Miraí
- Morro do Pilar
- Muriaé
- Mutum
- Nacip Raydan
- Naque
- Nova Era
- Nova Módica
- Nova União
- Oratórios
- Orizânia
- Ouro Branco
- Ouro Preto
- Palma
- Passabém
- Patrocínio do Muriaé
- Paula Cândido
- Paulistas
- Peçanha
- Pedra Bonita
- Pedra do Anta
- Pedra Dourada
- Periquito
- Pescador
- Piedade de Caratinga
- Piedade de Ponte Nova
- Pingo d'Água
- Piranga
- Piraúba
- Pocrane
- Ponte Nova
- Porto Firme
- Presidente Bernardes
- Raul Soares
- Recreio
- Reduto
- Resplendor
- Rio Acima
- Rio Casca
- Rio Doce
- Rio Espera
- Rio Piracicaba
- Rio Pomba
- Rodeiro
- Rosário da Limeira
- Sabinópolis
- Santa Bárbara
- Santa Bárbara do Leste
- Santa Cruz do Escalvado
- Santa Efigênia de Minas
- Santa Margarida
- Santa Maria de Itabira
- Santa Maria do Suaçuí
- Santana de Cataguases
- Santana do Manhuaçu
- Santana do Paraíso
- Santana do Riacho
- Santana dos Montes
- Santa Rita de Minas
- Santa Rita do Itueto
- Santo Antônio do Grama
- Santo Antônio do Rio Abaixo
- São Domingos das Dores
- São Domingos do Prata
- São Félix de Minas
- São Francisco do Glória
- São Geraldo
- São Geraldo da Piedade
- São Geraldo do Baixio
- São Gonçalo do Rio Abaixo
- São João do Manhuaçu
- São João do Oriente
- São João Evangelista
- São José da Safira
- São José do Divino
- São José do Goiabal
- São José do Jacuri
- São José do Mantimento
- São Miguel do Anta
- São Pedro dos Ferros
- São Pedro do Suaçuí
- São Sebastião da Vargem Alegre
- São Sebastião do Anta
- São Sebastião do Rio Preto
- Sardoá
- Sem-Peixe
- Senador Firmino
- Senhora de Oliveira
- Senhora do Porto
- Senhora dos Remédios
- Sericita
- Serro
- Silveirânia
- Simonésia
- Sobrália
- Taparuba
- Taquaraçu de Minas
- Tarumirim
- Teixeiras
- Timóteo
- Tocantins
- Tombos
- Tumiritinga
- Ubá
- Ubaporanga
- Urucânia
- Vargem Alegre
- Vermelho Novo
- Viçosa
- Vieiras
- Virginópolis
- Virgolândia
- Visconde do Rio Branco