Minas: 246 cidades entram em alerta para chuvas e ventos de até 100km/h

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para chuvas intensas em 246 cidades de Minas Gerais. O aviso meteorológico é válido até as 10h desta sexta-feira (30/10).

Segundo o Inmet, as cidades sob alerta podem ter chuva entre 30mm/h e 60mm/h (ou até 100mm/dia). A previsão é de que as precipitações sejam acompanhadas de ventos fortes, oscilando entre 60km/h e 100km/h.

A quantidade de chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por metro quadrado (m²). Por exemplo, se chover 50mm, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

Embora Belo Horizonte não esteja entre as cidades incluídas no alerta do Inmet, a Defesa Civil afirma que a capital pode registrar até 100mm de chuva até as 8h desta sexta-feira (31/10).

O comunicado atualiza o alerta anterior, que previa entre 30mm e 50mm de chuva. O órgão também emitiu um aviso — válido até a próxima segunda-feira (3/11) — sobre risco geológico, com intensidade forte nas regionais Nordeste e Leste e moderada na Pampulha, em Venda Nova e na região Norte.

O que fazer durante a chuva?

Evite áreas de inundação;

Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);

Caso perceba rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

