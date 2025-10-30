Eixo Minas-Bahia: PC prende 10 em operação contra tráfico e roubo de carga

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Uma operação deflagrada nesta quinta-feira (30/10) para desarticular uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e crimes violentos resultou na prisão de 10 pessoas e no cumprimento de 32 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais e na Bahia, informou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Dois adolescentes foram apreendidos.

Segundo a Polícia Civil da Bahia, que deu apoio à PCMG na operação, as investigações revelaram que os criminosos atuavam na BR-116, entre Pedra Azul (MG), Cândido Sales (BA) e Vitória da Conquista (BA), sendo responsáveis também por roubos de cargas.

A organização interestadual tem bases não só nessas cidades, mas também nos municípios mineiros de Divisa Alegre, Águas Vermelhas, Cachoeira de Pajeú e João Pinheiro — todos alvos da operação desta quinta-feira. A Polícia Civil de Minas apreendeu mais de cem porções de crack, maconha e cocaína, além de um veículo e uma réplica de arma de fogo.

Já a Polícia Civil da Bahia (PCBA) cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência de um investigado no Bairro Zabelê, em Vitória da Conquista. Ele é apontado como gerente do tráfico de drogas em Pedra Azul (MG) e foi preso nessa cidade.

“O suspeito havia sido preso anteriormente pela Polícia Rodoviária Federal, em agosto deste ano, ao transportar móveis roubados de Minas Gerais para a Bahia”, destacou a PCBA.

"As investigações, conduzidas pela PCMG com apoio das polícias militares dos dois estados e da Polícia Civil da Bahia, se estenderam por mais de um ano e apontaram a existência de um grupo estruturado para o tráfico de drogas e outros crimes violentos nas regiões", informou a PC mineira.

Segundo instituição policial, o grupo "possui vínculos diretos com uma grande organização sediada no Rio de Janeiro". Detalhes não foram divulgados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes