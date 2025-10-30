Assine
DESAPARECIMENTO

Cachorro desaparece de hotel para pets em bairro de BH

O dono tem realizado campanhas nas redes sociais para encontrar o animalzinho e reclama da falta de apoio dos responsáveis pelo estabelecimento

RS
Rafael Silva*
RS
Rafael Silva*
Repórter
30/10/2025 18:33

Cachorro da raça poodle de pelo branco no centro da imagem
O dono tem realizado campanhas nas redes sociais para encontrar o cachorrinho Miguel crédito: Arquivo pessoal

Um cãozinho poodle, de nome Miguel, sumiu após ter sido hospedado em um hotel para pets no bairro Conjunto Ademar Maldonado, região do Barreiro, em BH. O cachorro desapareceu na quarta-feira (22/10) e estava sob responsabilidade do local de hospedagem.   

O jornalista Jaime Pargan, tutor do animal, deixou o cachorro na manhã do dia 21/10, para retirá-lo na manhã seguinte. Em 12 anos de convivência com o poodle, essa foi a primeira vez que ele colocou o pet em um hotelzinho do tipo. 

Na manhã de quarta, os responsáveis pelo hotel entraram em contato com o Pargan para informá-lo que o poodle estava bem. Porém, poucas horas depois, quando ele foi buscar o animal, disseram que o animalzinho havia fugido.   

“Eles não souberam explicar como foi o sumiço. Suspeitam que ele tenha pulado o muro”, disse o jornalista. 

O dono do pet afirmou que tem utilizado diferentes campanhas para encontrar o animal. Divulgações em rádios, carros de som, contatos com ONGs e tem feito buscas diárias para encontrar o cachorro. De perfil dócil e sociável com as pessoas, essa é a primeira vez que o animal foge. 

Segundo o jornalista, a maior parte dos gastos para localizar o animal têm partido de seu próprio bolso, sem auxílio do hotel. Ele diz ainda que os responsáveis pelo lugar têm demonstrado uma passividade com o sumiço do cachorro. 

 

“No dia do sumiço, o responsável pelo hotel realizou uma ronda comigo pelo bairro para tentar encontrar o Miguel. Depois desse dia, eu tenho realizado a busca sozinho”, afirma. “O apoio que eles deram foi imprimir os cartazes de desaparecidos, que eles colaram pelo bairro”, informa Pargan. 

Sem câmeras no estabelecimento, ele tem andado e solicitado aos moradores do bairro o acesso às imagens para poder descobrir o paradeiro do animal. 

Pargan protocolou um boletim de ocorrência contra os responsáveis do hotel por maus-tratos. Além disso, ele cobra ações concretas que auxiliem na busca pelo animal, a recomposição dos prejuízos materiais e morais decorrentes do sumiço, com a devida compensação pelos danos causados.

A reportagem entrou em contato com o hotel de pets para questionar os apontamentos do dono do cachorro, mas até agora não obteve resposta. O espaço segue aberto e a matéria será atualizada com o posicionamento deles caso respondam.

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

