Cachorro desaparece de hotel para pets em bairro de BH
O dono tem realizado campanhas nas redes sociais para encontrar o animalzinho e reclama da falta de apoio dos responsáveis pelo estabelecimento
Um cãozinho poodle, de nome Miguel, sumiu após ter sido hospedado em um hotel para pets no bairro Conjunto Ademar Maldonado, região do Barreiro, em BH. O cachorro desapareceu na quarta-feira (22/10) e estava sob responsabilidade do local de hospedagem.
O jornalista Jaime Pargan, tutor do animal, deixou o cachorro na manhã do dia 21/10, para retirá-lo na manhã seguinte. Em 12 anos de convivência com o poodle, essa foi a primeira vez que ele colocou o pet em um hotelzinho do tipo.
Na manhã de quarta, os responsáveis pelo hotel entraram em contato com o Pargan para informá-lo que o poodle estava bem. Porém, poucas horas depois, quando ele foi buscar o animal, disseram que o animalzinho havia fugido.
“Eles não souberam explicar como foi o sumiço. Suspeitam que ele tenha pulado o muro”, disse o jornalista.
O dono do pet afirmou que tem utilizado diferentes campanhas para encontrar o animal. Divulgações em rádios, carros de som, contatos com ONGs e tem feito buscas diárias para encontrar o cachorro. De perfil dócil e sociável com as pessoas, essa é a primeira vez que o animal foge.
Segundo o jornalista, a maior parte dos gastos para localizar o animal têm partido de seu próprio bolso, sem auxílio do hotel. Ele diz ainda que os responsáveis pelo lugar têm demonstrado uma passividade com o sumiço do cachorro.
“No dia do sumiço, o responsável pelo hotel realizou uma ronda comigo pelo bairro para tentar encontrar o Miguel. Depois desse dia, eu tenho realizado a busca sozinho”, afirma. “O apoio que eles deram foi imprimir os cartazes de desaparecidos, que eles colaram pelo bairro”, informa Pargan.
Sem câmeras no estabelecimento, ele tem andado e solicitado aos moradores do bairro o acesso às imagens para poder descobrir o paradeiro do animal.
Pargan protocolou um boletim de ocorrência contra os responsáveis do hotel por maus-tratos. Além disso, ele cobra ações concretas que auxiliem na busca pelo animal, a recomposição dos prejuízos materiais e morais decorrentes do sumiço, com a devida compensação pelos danos causados.
A reportagem entrou em contato com o hotel de pets para questionar os apontamentos do dono do cachorro, mas até agora não obteve resposta. O espaço segue aberto e a matéria será atualizada com o posicionamento deles caso respondam.
*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos