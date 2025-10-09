Casa à prova de pets: 7 dicas para um ambiente seguro para seu animal

Você tem um cachorro? Hoje em dia é comum encontrar pessoas que têm um pet e, por isso, saber mais sobre eles é uma ótima forma de melhorar a conexão com o animal. Confira curiosidades sobre os cães: Divulgação

Curiosidade número 1: Assim como nós humanos temos impressões digitais únicas, os cachorros possuem ranhuras e detalhes que só existem naquele determinado focinho. Essa é uma das principais formas de diferenciá-los. Flickr Tiago Lemos

Curiosidade número 2: Como muitos cachorros ficam em casa, eles acabam tendo uma rotina mais tranquila e calma. Mas quando estão em lugares amplos e sem coleira, podem chegar a incríveis 30 quilômetros por hora, principalmente se estiverem se sentindo ameaçados. Reprodução/@zeedog

Curiosidade número 3: Os cachorros amam comer carne e roer ossos, mas é importante o dono saber que todos eles são onívoros, assim como nós humanos. Logo, é importante focar na ração e em uma alimentação equilibrada. Divulgação chefbob.com.br

Curiosidade número 4: Se você quer saber se o seu cachorrinho está feliz, triste ou ansioso, você pode prestar bastante atenção na movimentação das orelhas dele. É com elas que os cachorros também conseguem mostrar suas reações faciais e sentimentos. Reprodução/ Cão em Foco Educação Canina

Curiosidade número 5: Uma maneira de representar um cachorrinho em desenhos animados é com os uivos, já que é comum eles terem esse hábito. O motivo disso: a frequência e o timbre do uivo podem ser ouvidos por outros cães de muito longe. Youtube/ Cachorros Online

Curiosidade número 6: Provavelmente você já viu um cachorro fugir ou se esconder quando ouve um barulho de trovão. Isso porque os sons da chuva incomodam demais a audição deles. Por isso, é importante ficar perto deles, quando possível, em dias com chuvas fortes. Youtube/ Natureza Relaxante

Curiosidade número 7: Os cãezinhos não suam como nós humanos, essa troca de calor é feita de outra maneira. O controle da temperatura do focinho ajuda nesse contexto, pois consegue umidificar a narina e todo seu organismo. Reprodução/ PeritoAnimal

Curiosidade número 8: Não é raro encontrar pessoas que sofrem com o excesso de peso. Bem, essa situação também é algo bastante comum na vida de diversos cachorrinhos. Por isso, é importante que o seu pet tenha uma alimentação equilibrada e sem muitos exageros, para diminuir as chances de obesidade. Youtube/ Animal Planet Brasil

Curiosidade número 9: Os filhotinhos de cachorros são super fofos, mas é importante os donos saberem que caso o pet tenha crias, elas estarão nos primeiros dias sem enxergar ou ouvir os sons do dia a dia. Com o passar dos dias, eles vão aprimorando esses sentidos que começam de maneira defasada. Youtube/ PeritoAnimal