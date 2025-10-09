Assine
COMPANHEIRO DE QUATRO PATAS

Casa à prova de pets: 7 dicas para um ambiente seguro para seu animal

Saiba adaptar a casa para evitar acidentes e garantir o bem-estar do seu bicho de estimação

09/10/2025 12:37 - atualizado em 09/10/2025 12:55

Casa à prova de pets: 7 dicas para um ambiente seguro para seu animal
Cães e gatos precisam de atenção especial para garantir a segurança dentro de casa crédito: Casa à prova de pets: 7 dicas para um ambiente seguro para seu animal

Fios expostos, produtos de limpeza ao alcance e até plantas ornamentais representam riscos para nossos pets. Por isso, é necessário fazer algumas adaptações para garantir a saúde e o bem-estar do seu companheiro de quatro patas.

Transformar sua casa em um verdadeiro refúgio para seu animal de estimação é mais simples do que parece. Com atenção aos detalhes e algumas mudanças de hábito, é possível eliminar a maioria das ameaças. Veja um guia prático com sete passos essenciais para criar um ambiente totalmente seguro.

  1. Mantenha produtos de limpeza trancados
    Itens como água sanitária, desinfetantes e detergentes são altamente tóxicos se ingeridos. A curiosidade natural dos animais pode levá-los a lamber ou morder embalagens. A solução é guardar todos os produtos de limpeza em armários altos ou com travas, completamente fora do alcance. Após a faxina, certifique-se de que o piso esteja seco antes de liberar o acesso do pet ao local.

  2. Organize fios e cabos elétricos
    Fios elétricos são um convite para mordidas, especialmente para filhotes. O risco de choque elétrico é real e pode ser fatal. Use organizadores de cabos, canaletas ou protetores para esconder a fiação. Evite deixar carregadores de celular conectados na tomada sem o aparelho, pois a ponta energizada é um perigo constante.

  3. Cuidado com plantas tóxicas
    Muitas plantas populares na decoração de interiores são venenosas para cães e gatos. Espécies como comigo-ninguém-pode, jiboia, lírio, azaleia e espada-de-são-jorge podem causar desde irritações e vômitos até problemas neurológicos graves. Antes de comprar uma nova planta, pesquise se ela é segura para animais. Se já tiver alguma delas, mantenha-a em locais onde seu bicho de estimação não consiga alcançar.

  4. Instale telas em janelas e sacadas
    Quedas de apartamentos são uma das principais causas de acidentes fatais, principalmente com gatos, que são naturalmente exploradores. A instalação de redes de proteção em todas as janelas, varandas e basculantes é fundamental. As telas devem ser resistentes e bem instaladas para suportar o peso do animal e evitar qualquer possibilidade de fuga ou queda.

  5. Gerencie o lixo doméstico com atenção
    O lixo pode conter restos de alimentos perigosos, como ossos de frango, espinhas de peixe, chocolate, uvas e cebola, além de objetos que podem causar sufocamento ou perfurações internas. Utilize lixeiras com tampa de pedal ou que fiquem dentro de armários fechados. Nunca deixe sacos de lixo abertos no chão.

  6. Guarde medicamentos humanos e veterinários
    Remédios para humanos, como analgésicos e anti-inflamatórios, são extremamente perigosos para os pets e podem causar falência renal ou hepática. Até mesmo os medicamentos veterinários, se consumidos em dose excessiva, podem ser fatais. Armazene todos os remédios em um armário de farmácia trancado e nunca medique seu animal por conta própria.

  7. Remova pequenos objetos do alcance
    Itens pequenos como moedas, botões, agulhas, brinquedos de crianças e elásticos de cabelo podem ser engolidos facilmente. Esses objetos podem causar asfixia ou obstrução intestinal, uma emergência que exige cirurgia. Mantenha o chão e superfícies baixas, como mesas de centro, sempre livres desses itens. Ofereça apenas brinquedos projetados especificamente para pets, que são feitos com materiais seguros e em tamanhos adequados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

 

Você tem um cachorro? Hoje em dia é comum encontrar pessoas que têm um pet e, por isso, saber mais sobre eles é uma ótima forma de melhorar a conexão com o animal. Confira curiosidades sobre os cães:-Divulgação
Você tem um cachorro? Hoje em dia é comum encontrar pessoas que têm um pet e, por isso, saber mais sobre eles é uma ótima forma de melhorar a conexão com o animal. Confira curiosidades sobre os cães:
Curiosidade número 1: Assim como nós humanos temos impressões digitais únicas, os cachorros possuem ranhuras e detalhes que só existem naquele determinado focinho. Essa é uma das principais formas de diferenciá-los. - Flickr Tiago Lemos
Curiosidade número 1: Assim como nós humanos temos impressões digitais únicas, os cachorros possuem ranhuras e detalhes que só existem naquele determinado focinho. Essa é uma das principais formas de diferenciá-los.
Curiosidade número 2: Como muitos cachorros ficam em casa, eles acabam tendo uma rotina mais tranquila e calma. Mas quando estão em lugares amplos e sem coleira, podem chegar a incríveis 30 quilômetros por hora, principalmente se estiverem se sentindo ameaçados. -Reprodução/@zeedog
Curiosidade número 2: Como muitos cachorros ficam em casa, eles acabam tendo uma rotina mais tranquila e calma. Mas quando estão em lugares amplos e sem coleira, podem chegar a incríveis 30 quilômetros por hora, principalmente se estiverem se sentindo ameaçados.
Curiosidade número 3: Os cachorros amam comer carne e roer ossos, mas é importante o dono saber que todos eles são onívoros, assim como nós humanos. Logo, é importante focar na ração e em uma alimentação equilibrada.-Divulgação chefbob.com.br
Curiosidade número 3: Os cachorros amam comer carne e roer ossos, mas é importante o dono saber que todos eles são onívoros, assim como nós humanos. Logo, é importante focar na ração e em uma alimentação equilibrada.
Curiosidade número 4: Se você quer saber se o seu cachorrinho está feliz, triste ou ansioso, você pode prestar bastante atenção na movimentação das orelhas dele. É com elas que os cachorros também conseguem mostrar suas reações faciais e sentimentos. -Reprodução/ Cão em Foco Educação Canina
Curiosidade número 4: Se você quer saber se o seu cachorrinho está feliz, triste ou ansioso, você pode prestar bastante atenção na movimentação das orelhas dele. É com elas que os cachorros também conseguem mostrar suas reações faciais e sentimentos.
Curiosidade número 5: Uma maneira de representar um cachorrinho em desenhos animados é com os uivos, já que é comum eles terem esse hábito. O motivo disso: a frequência e o timbre do uivo podem ser ouvidos por outros cães de muito longe. -Youtube/ Cachorros Online
Curiosidade número 5: Uma maneira de representar um cachorrinho em desenhos animados é com os uivos, já que é comum eles terem esse hábito. O motivo disso: a frequência e o timbre do uivo podem ser ouvidos por outros cães de muito longe.
Curiosidade número 6: Provavelmente você já viu um cachorro fugir ou se esconder quando ouve um barulho de trovão. Isso porque os sons da chuva incomodam demais a audição deles. Por isso, é importante ficar perto deles, quando possível, em dias com chuvas fortes. -Youtube/ Natureza Relaxante
Curiosidade número 6: Provavelmente você já viu um cachorro fugir ou se esconder quando ouve um barulho de trovão. Isso porque os sons da chuva incomodam demais a audição deles. Por isso, é importante ficar perto deles, quando possível, em dias com chuvas fortes.
Curiosidade número 7: Os cãezinhos não suam como nós humanos, essa troca de calor é feita de outra maneira. O controle da temperatura do focinho ajuda nesse contexto, pois consegue umidificar a narina e todo seu organismo. -Reprodução/ PeritoAnimal
Curiosidade número 7: Os cãezinhos não suam como nós humanos, essa troca de calor é feita de outra maneira. O controle da temperatura do focinho ajuda nesse contexto, pois consegue umidificar a narina e todo seu organismo.
Curiosidade número 8: Não é raro encontrar pessoas que sofrem com o excesso de peso. Bem, essa situação também é algo bastante comum na vida de diversos cachorrinhos. Por isso, é importante que o seu pet tenha uma alimentação equilibrada e sem muitos exageros, para diminuir as chances de obesidade.-Youtube/ Animal Planet Brasil
Curiosidade número 8: Não é raro encontrar pessoas que sofrem com o excesso de peso. Bem, essa situação também é algo bastante comum na vida de diversos cachorrinhos. Por isso, é importante que o seu pet tenha uma alimentação equilibrada e sem muitos exageros, para diminuir as chances de obesidade.
Curiosidade número 9: Os filhotinhos de cachorros são super fofos, mas é importante os donos saberem que caso o pet tenha crias, elas estarão nos primeiros dias sem enxergar ou ouvir os sons do dia a dia. Com o passar dos dias, eles vão aprimorando esses sentidos que começam de maneira defasada. -Youtube/ PeritoAnimal
Curiosidade número 9: Os filhotinhos de cachorros são super fofos, mas é importante os donos saberem que caso o pet tenha crias, elas estarão nos primeiros dias sem enxergar ou ouvir os sons do dia a dia. Com o passar dos dias, eles vão aprimorando esses sentidos que começam de maneira defasada.
Curiosidade número 10: A maneira como os cachorros nos enxergam é bem diferente da nossa. Isso porque quando eles estão olhando a paisagem, nós, ou qualquer imagem, os cães enxergam as cores em uma escala de azul e amarelo.-Divulgação /Vale
Curiosidade número 10: A maneira como os cachorros nos enxergam é bem diferente da nossa. Isso porque quando eles estão olhando a paisagem, nós, ou qualquer imagem, os cães enxergam as cores em uma escala de azul e amarelo.

