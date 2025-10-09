Casa à prova de pets: 7 dicas para um ambiente seguro para seu animal
Saiba adaptar a casa para evitar acidentes e garantir o bem-estar do seu bicho de estimação
Fios expostos, produtos de limpeza ao alcance e até plantas ornamentais representam riscos para nossos pets. Por isso, é necessário fazer algumas adaptações para garantir a saúde e o bem-estar do seu companheiro de quatro patas.
Transformar sua casa em um verdadeiro refúgio para seu animal de estimação é mais simples do que parece. Com atenção aos detalhes e algumas mudanças de hábito, é possível eliminar a maioria das ameaças. Veja um guia prático com sete passos essenciais para criar um ambiente totalmente seguro.
-
Mantenha produtos de limpeza trancados
Itens como água sanitária, desinfetantes e detergentes são altamente tóxicos se ingeridos. A curiosidade natural dos animais pode levá-los a lamber ou morder embalagens. A solução é guardar todos os produtos de limpeza em armários altos ou com travas, completamente fora do alcance. Após a faxina, certifique-se de que o piso esteja seco antes de liberar o acesso do pet ao local.
-
Organize fios e cabos elétricos
Fios elétricos são um convite para mordidas, especialmente para filhotes. O risco de choque elétrico é real e pode ser fatal. Use organizadores de cabos, canaletas ou protetores para esconder a fiação. Evite deixar carregadores de celular conectados na tomada sem o aparelho, pois a ponta energizada é um perigo constante.
-
Cuidado com plantas tóxicas
Muitas plantas populares na decoração de interiores são venenosas para cães e gatos. Espécies como comigo-ninguém-pode, jiboia, lírio, azaleia e espada-de-são-jorge podem causar desde irritações e vômitos até problemas neurológicos graves. Antes de comprar uma nova planta, pesquise se ela é segura para animais. Se já tiver alguma delas, mantenha-a em locais onde seu bicho de estimação não consiga alcançar.
-
Instale telas em janelas e sacadas
Quedas de apartamentos são uma das principais causas de acidentes fatais, principalmente com gatos, que são naturalmente exploradores. A instalação de redes de proteção em todas as janelas, varandas e basculantes é fundamental. As telas devem ser resistentes e bem instaladas para suportar o peso do animal e evitar qualquer possibilidade de fuga ou queda.
-
Gerencie o lixo doméstico com atenção
O lixo pode conter restos de alimentos perigosos, como ossos de frango, espinhas de peixe, chocolate, uvas e cebola, além de objetos que podem causar sufocamento ou perfurações internas. Utilize lixeiras com tampa de pedal ou que fiquem dentro de armários fechados. Nunca deixe sacos de lixo abertos no chão.
-
Guarde medicamentos humanos e veterinários
Remédios para humanos, como analgésicos e anti-inflamatórios, são extremamente perigosos para os pets e podem causar falência renal ou hepática. Até mesmo os medicamentos veterinários, se consumidos em dose excessiva, podem ser fatais. Armazene todos os remédios em um armário de farmácia trancado e nunca medique seu animal por conta própria.
-
Remova pequenos objetos do alcance
Itens pequenos como moedas, botões, agulhas, brinquedos de crianças e elásticos de cabelo podem ser engolidos facilmente. Esses objetos podem causar asfixia ou obstrução intestinal, uma emergência que exige cirurgia. Mantenha o chão e superfícies baixas, como mesas de centro, sempre livres desses itens. Ofereça apenas brinquedos projetados especificamente para pets, que são feitos com materiais seguros e em tamanhos adequados.
