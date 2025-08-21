Quando o ronco dos pets é anormal?

Eles encantam pela fofura, arrancam risadas e são companheiros fiéis. Mas quando o som do ronco preenche a casa, muitos tutores se perguntam: isso é apenas característica da raça ou pode indicar problema de saúde? A resposta depende de vários fatores.



A médica veterinária Eliane Benati, especialista em cirurgia geral e cirurgia reconstrutiva do Hospital Veterinário Taquaral, em Campinas, afirma que o ronco em cães geralmente está associado a uma obstrução parcial das vias aéreas superiores — nariz, garganta e faringe.

“As causas mais comuns incluem a síndrome braquicefálica, presente em raças de focinho curto como pugs e bulldogs, a obesidade, alergias, infecções respiratórias, pólipos e até tumores. Também pode ocorrer por presença de corpos estranhos ou colapso de traqueia”, explica a veterinária.



Nos gatos, segundo Eliane, a situação é menos comum. “Quando acontece, geralmente está relacionada à anatomia de raças como persas, à obesidade, a problemas dentários ou à presença de pólipos nasofaríngeos. Mas no dia a dia, é bem mais raro o tutor de felinos se preocupar com o ronco”, frisa.

Não ignore os sinais



O ronco pode ser considerado normal quando é leve, ocasional e aparece somente durante o sono profundo. Já sinais como ronco alto e contínuo, respiração ruidosa mesmo acordado, engasgos, apneia, secreções nasais, tosse ou letargia exigem atenção imediata e avaliação veterinária.

“É fundamental que o tutor não ignore o ronco, especialmente quando acompanhado de dificuldade para respirar ou cansaço excessivo. Cada caso precisa ser investigado com exames adequados, que vão desde radiografias até tomografia”, alerta Eliane Benati.

A aposentada Araci Zeoli De Danielli conhece bem essa rotina. Ela divide a casa com duas cadelas braquicefálicas de 9 anos: a Bulldog Francesa Lola e a Pug Elis Regina. Em 2023, Elis Regina precisou de cirurgia no palato, realizada no Hospital Veterinário Taquaral. “Ela tinha dificuldade para respirar e, com a idade, o problema se acentuou. A cirurgia era imprescindível. Hoje consegue caminhar com mais facilidade e se recupera rápido”, diz Araci.



Araci Zeoli De Danielli se dedica aos cuidados das cadelinhas Elis Regina e Lola conforme orientações da veterinária Arquivo pessoal/Divulgação

O carinho no cuidado é rotina na família da aposentada. “Os cuidados são bem intensos aqui em casa: passeios só cedo, ambiente climatizado, água em vários pontos, limpeza diária das dobras e orelhas. É um trabalho de dedicação, mas a qualidade de vida delas vale cada esforço”, conta.



Além das braquicefálicas, a família também convive com outros cães, como Blue, uma American Bully de 4 anos, e Ayala, uma Beagle também de 4 anos. “A Blue também ronca, mas nada que interfira na rotina dela. Aqui, mesmo as que não têm problema com ronco recebem os mesmos cuidados e convivem em harmonia”, acrescenta.

Elias Regina, Lola, Ayala e Blue alegram a família Arquivo pessoal/Divulgação

Segundo Eliane Benati, em raças de focinho curto é importante observar se o ronco evolui para sons mais altos e estridentes ou se surgem sinais como língua azulada, desmaios e piora progressiva. Nesses casos, a recomendação é procurar atendimento médico-veterinário sem demora.