Amendoim, o astro pet internacional (e mijão) do filme 'Caramelo'

“Caramelo”, que narra a história de um vira-lata e seu dono Pedro (Rafael Vitti), se tornou o filme brasileiro de maior sucesso global da Netflix. Lançada no último dia 8, a produção é, atualmente, a mais vista em língua não inglesa da plataforma no mundo. Está entre as 10 mais assistidas de 90 países, como Canadá, França, Alemanha, México, Coreia do Sul e Japão, somando mais de 15 milhões de visualizações.

Pedro, cozinheiro em ascensão, conhece o cão Caramelo após o animal causar uma confusão no restaurante em que o rapaz trabalha.

Em uma das sequências, Pedro se depara com uma poça de xixi de cachorro em casa. Era para ser fake, mas Amendoim, o cãozinho que deu vida ao vira-lata, resolveu levar o realismo à risca.



Quem conta é seu adestrador, Luis Estrelas, dono de uma agência especializada em elenco animal. “No set, ninguém acreditou, mano. Todo mundo aplaudiu, né?”, diz, aos risos. “É como se tivesse pensado: 'É xixi que vocês querem? É xixi que vou te dar'. Foi incrível. Você vê que ele é diferente.”



Amendoim, depois de estrelar o filme, viu seu perfil no Instagram chegar à marca de 250 mil seguidores. O pet tem sido convidado para fazer publicidade e ser presença VIP em feiras de adoção. Assim como muitos “caramelos”, ele foi encontrado vagando pelas ruas.



Tudo começou quando o adestrador, contatado para se juntar ao projeto do filme, começou a pesquisar ONGs que cuidam de animais para encontrar um cãozinho com as características que a produção queria. Em meio ao processo, Amendoim simplesmente surgiu.



“Ele apareceu no nosso sítio e ficou sentado lá”, lembra Luis Estrelas. “Imaginamos que seria um filhote de mais ou menos quatro meses de idade. Imagina um filhote: é inquieto, vai pra um lado, vai pro outro”.



Amendoim foi indicado para o papel. Após a sugestão, no entanto, a primeira resposta foi negativa: a ideia era ter um cachorro adulto. Disseram que o cãozinho era novo demais. Estrela insistiu para que ele fosse treinado, independentemente de ser escolhido.



Enquanto a pesquisa por outros cães ocorria, Amendoim ia se destacando nos treinamentos. “Falei: 'Olha, ele é um cachorro diferenciado, é jovem, mas vai fazer muito bem as cenas de destruição”, conta Estrelas.



Um mês depois, Amendoim estava oficialmente escalado. “Sou devoto a São Francisco (santo protetor dos animais), e não é normal um cachorro aparecer assim”, diz o adestrador. “Já tive cães muito treinados que não tiveram a sorte de ser protagonista de filme. Ele tem expressão, olha pra você e é como se falasse: 'E aí, o que eu faço?'.”



Estrelas explica que essa característica natural foi sendo incentivada. “Na cabeça dele, a palavra ação significa 'O que eu vou destruir? O que eu vou aprontar?'. Para ele, é uma grande diversão.

O treinador, que tem oito cachorros em casa e cerca de 3 mil em seu casting (outros agenciados participaram do filme como figurantes), começou na atividade ainda criança. A família lida com adestramento há cerca de 60 anos.



Seu método é baseado no carinho com petiscos e em brinquedos para reforçar comportamentos dos animais considerados positivos.



Famosos

Antes de Caramelo, Estrelas havia emplacado seu elenco animal em publicidades. Também trabalhou com a Migdal, produtora do filme, em “Mundo cão” (2016). Ele mantém escola de treinamento em São Paulo, onde recebe cães de todo o Brasil, incluindo os de famosos como Xuxa, Sabrina Sato, Isis Valverde e o ex-jogador Kaká.



O adestramento, geralmente, não é como o do Caramelo do filme.



“No caso do Amendoim, foi totalmente o contrário: a gente teve que deixar ele ser um cachorro bagunceiro”, explica Estrelas. “Esse é o sonho de todo cachorro, bagunçar o tempo inteiro, né?”

“CARAMELO”



• Filme de Diego Freitas, com Rafael Vitti, Amendoim, Caroline Ferraz e Arianne Botelho. Disponível na Netflix.