Diane Keaton surpreende ao deixar R$ 27 milhões para herdeiro inusitado

Um dos maiores amores da atriz Diane Keaton não foi um astro de Hollywood, mas um cachorro: o golden retriever, Reggie. A estrela, que morreu no último dia 11 de outubro, aos 79 anos, lembrou do amigo de quatro patas no testamento.

Segundo o Naughty But Nice Substack, do colunista Rob Shuter, Keaton destinou US$ 5 milhões (o equivalente a R$ 27 milhões) de sua fortuna estimada em US$ 100 milhões (R$ 538 milhões) para garantir o bem-estar de Reggie. O valor cobrirá uma casa particular, cuidadores e doações contínuas para instituições de caridade animal em nome da atriz.

“Reggie era o mundo dela. Diane costumava brincar que seus grandes amores eram seus filhos, Al Pacino, arquitetura — e aquele cachorro”, contou um amigo próximo ao colunista.

Fontes próximas afirmam que Keaton fez questão de garantir que Reggie continuasse vivendo “com a mesma dignidade e humor que ela”. O fundo deixado por ela permitirá que o golden retriever tenha uma vida confortável, sob cuidados especializados, e que parte dos recursos continue beneficiando causas ligadas à proteção animal.

Reggie entrou na vida de Diane em outubro de 2020, quando uma amiga a convenceu a adotar o filhote. “Eu nem procurei por ele. Uma amiga veio até mim e disse: ‘Acho que você precisa deste cachorro’. Eu disse: ‘OK, eu acho?’. Claro, agora eu simplesmente a amo. Cachorros são irresistíveis. Eles são simplesmente idiotas. Reggie é um grande babaca — e ela é hilária”, disse Keaton à AARP Magazine, em 2023.

A última imagem pública da estrela de “Alguém Tem Que Ceder” e “Noivo Neurótico, Noiva Nervosa” foi ao lado de Reggie, em uma publicação da marca de decoração Hudson Grace, em abril deste ano. Keaton havia colaborado com a empresa em uma linha de artigos para casa — que, claro, incluía camas e petiscos para cães.

“Prova de que nossos animais de estimação também têm ótimo gosto! Feliz Dia Nacional dos Animais de Estimação”, dizia a legenda da postagem.

Um legado de amor pelos animais

Diane Keaton era uma conhecida defensora das causas animais. Por mais de duas décadas, colaborou com o Helen Woodward Animal Center, no sul da Califórnia. Mike Arms, presidente do abrigo, lembrou-se dela ao The Mirror como “uma pessoa genuína... não alguém que apenas falava sobre animais, mas alguém que realmente se importava”.

Ela se envolvia pessoalmente nos resgates — às vezes ligando diretamente para Arms ao encontrar animais abandonados nas ruas. Fãs também relataram encontros semelhantes: uma mulher contou ter sido surpreendida quando Keaton se juntou espontaneamente a ela para tentar salvar um cachorro perdido na Sunset Boulevard, em Hollywood. “Saí sabendo que tinha passado a tarde com o melhor dos humanos”, contou.