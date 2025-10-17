Al Pacino fala de impacto emocional com a morte de Diane Keaton

Quando ouvi a notícia pela primeira vez, fiquei abalado. Diane foi minha parceira, minha amiga, alguém que me trouxe felicidade e, em mais de uma ocasião, influenciou o rumo da minha vida. Embora já tenham se passado mais de 30 anos desde que estivemos juntos, as lembranças permanecem vívidas e, com sua morte, elas voltaram com uma força ao mesmo tempo dolorosa e comovente", escreveu. Foto: Youtube/GQ