Os 10 filhos de Mauricio de Sousa foram parar na Turma da Mônica

O lançamento de “Maurício de Sousa – O filme” aumentou a curiosidade do público pela família do cartunista. Informações sobre os 10 filhos do quadrinista atingiram pico de buscas em outubro, segundo dados do Google Trends. Todos eles inspiraram personagens do Bairro do Limoeiro.



O primeiro casamento do cartunista foi com Marilene Sousa. Eles ficaram juntos por 12 anos, até 1970, e tiveram quatro filhos: Mariângela, Mônica, Magali e Mauricio. Marilene morreu aos 74 anos, vítima de pneumonia.



Após a separação, Mauricio se casou com Vera Lúcia Signorelli, com quem teve as gêmeas Vanda e Valéria. Vera morreu em 1971, em acidente de carro.



Algum tempo depois, o cartunista iniciou relacionamento com a roteirista e artista plástica Alice Keiko Takeda, com quem está casado até hoje. São pais de Marina, Mauro e Mauricio. Durante período de separação do casal, o cartunista teve o filho Marcelo com Marinalva Pereira dos Santos.



• MARIÂNGELA SPADA E SOUSA

Mariângela, de 66 anos, inspirou a personagem Maria Cebolinha, irmã mais nova do Cebolinha, a bebê arteira e fofinha da turma.



• MÔNICA SPADA E SOUSA

Mônica, de 65 anos, faz parte do conselho da MSP Estúdios e inspirou a famosa dentuça criada em 1963. Formada em desenho industrial, especializou-se em marketing. É idealizadora do projeto Donas da Rua, criado em parceria com a ONU, que enaltece mulheres importantes da história por meio de personagens das tirinhas.

Magali Spada e Sousa adora melancia, assim como a comilona da turma Acervo pessoal

• MAGALI SPADA E SOUSA

Magali, de 64 anos, inspirou a personagem homônima, criada em 1963. Mora em Belo Horizonte. Assim como nos quadrinhos, é apaixonada por melancia. É ativa nas redes sociais, com 14 mil seguidores no Instagram.



• MAURICIO SPADA E SOUSA

Morreu aos 44 anos, em 2016, vítima de infarto fulminante. Era fotógrafo, publicitário, produtor de vídeo e de computação. O professor Spada, personagem que ensina informática às crianças, foi inspirado nele.



• VANDA E VALÉRIA SIGNORELLI E SOUSA

Gêmeas idênticas, Vanda e Valéria, de 54 anos, inspiraram as personagens de mesmo nome na Turma da Mônica Jovem.



• MARINA KEIKO TAKEDA E SOUSA

Marina, de 40 anos, divide a direção executiva da MSP Estúdios com o irmão Mauro e o sobrinho Marcos, filho de Mônica. Foi a inspiração do pai para a personagem Marina, que, como ele, tem paixão por desenhar.



• MAURO TAKEDA E SOUSA

Faz parte da diretoria da MSP Estúdios. Interpreta o pai no filme que estreia hoje e inspirou o personagem Nimbus, que tem curiosidade por meteorologia.



• MAURICIO TAKEDA E SOUSA

Mauricio, de 37 anos, inspirou Do Contra, conhecido por sempre agir de forma fora do comum.



• MARCELO PEREIRA DE SOUSA

O caçulinha Marcelo de Sousa, de 27 anos, foi incorporado à Turma da Mônica por meio do personagem Marcelinho, que gosta de futebol. Em 2008, ele, a mãe, Marinalva, e o irmão foram vítimas de sequestro e permaneceram 18 dias em cativeiro. A polícia conseguiu libertá-los sem pagamento de resgate.

