Adrianna Moreira no embalo de Sandra Sá em show gratuito nesta quinta

Homenagear Sandra Sá, uma de suas referências musicais, é o que promete a cantora e compositora Adrianna Moreira, que se apresenta nesta quinta-feira (23/10), às 20h, no Espaço Cênico Yoshifumi Yagi/Teatro Raul Belém Machado, com entrada franca. O show “Sandra soul, retratos e canções” traz os maiores sucessos da artista carioca.



“É um show bem bonito, dançante, emocionante, que dialoga com a história de muitas pessoas”, afirma Adrianna. “Vou cantar 22 músicas, quatro delas em um pot-pourri de ‘Demônio colorido’ que a gente associou com outras músicas dela. Aliás, essa foi a primeira canção de destaque na carreira da Sandra. Ficou entre as 10 finalistas no Festival MPB 80”, acrescenta.

Adrianna faz a segunda temporada do show, que estreou em 2024. “Agora teremos mais três, começando por esse de quinta-feira, no Raul Belém. Trazemos toda a discografia dela, desde o início, na década de 1980, passando por hits de sua carreira, além de temas de novela e recentes gravações”, explica.



A mineira de BH se inspira em Sandra, assim como em Elis Regina e Clara Nunes. “Gosto muito de soul music e black music, então sempre fui muito ali pelo lado dela. O importante é que as pessoas entendam que este show não é para copiar Sandra, mas porque, realmente, tem uma relação sonora comigo, com os meus discos. Nas coisas que já fiz sempre tem algo de soul”, explica.



Segundo Adrianna, muitas pessoas dizem que ela tem o timbre parecido com o de Sandra. “Não faço isso propositalmente, é um presente que ganhei de Deus, um timbre diferente”, afirma.



A cantora ressalta que Sandra Sá é grande referência na música negra brasileira. “Ela teria que estar em mais lugares, ainda mais hoje, quando as pessoas estão tratando bastante da questão da negritude. Ela é uma das pioneiras.”



“Olhos coloridos”

O show começa com “Retratos e canções”, seguida por “Preciso urgentemente”, “Quero ver você dançar” e “Pé de meia”’. Trilhas de novelas também estão no repertório, como os hits “Bye bye tristeza” (“Que rei sou eu”, 1989) e “Olhos coloridos” (“Verão 90”, 2019).



Adrianna estará acompanhada por Egler Bruno (guitarra), Helton Lima (bateria), Egberto Brant (baixo), Victor Santiago (trompete), Miguel Praça (trombone) e Luadson Constâncio (teclados), além dos dançarinos Brenux, Rafael Rosa e Ana Carla Cândido, que é PCD. Os figurinos são de Clarine Rena.



“SANDRA SOUL, RETRATOS E CANÇÕES”



Show de Adrianna Moreira. Nesta quinta-feira (23/10), às 20h, no Espaço Cênico Yoshifumi Yagi/Teatro Raul Belém Machado (Rua Leonil Prata, 53 – Alípio de Melo). Entrada franca. Ingressos devem ser retirados na platafoma Sympla.