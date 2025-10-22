Com 'Dois pra lá, dois pra cá', Marcelo Veronez embala público na Autêntica
Cantor e ator apresenta amanhã (23/10) o Bolerinho do Verô, na Autêntica. Repertório do baile traz clássicos da música latina
Um baile com repertório composto por boleros e ritmos latinos é o que promete o cantor e ator Marcelo Veronez, nesta quinta-feira (23/10), às 19h, na Autêntica. Clássicos como “Quizás, quizás, quizás” (Osvaldo Farrés), “Dos gardenias” (Isolina Carrillo), “Dois pra lá, dois pra cá” (Aldir Blanc e João Bosco), “Folhetim” (Chico Buarque) e “Fica comigo esta noite” (Nelson Gonçalves), se unem à música pop latina, como “Corazon partío”.
Leia Mais
“Bolerinho do Verô” foi apresentado pela primeira vez há 15 anos. “Foi criado para experimentar essa ideia dos ritmos latinos, de dançar a dois e da dança de salão. É algo que está no meu inconsciente e na minha memória afetiva, pois, quando criança, ouvia muito em casa discos de bolero de Trio Cristal, Angela Maria e Trio Irakitan”, conta Veronez.
Pela primeira vez, ele abre o projeto para o público, pois se apresentava em espaços para encontros de terceira idade e fãs da dança de salão. “A Autêntica tem uma bela pista. Contando comigo, no palco, serão oito pessoas.”
No baile, com duração de duas horas, a banda faz duas entradas. Na primeira, interpreta boleros brasileiros, colombianos e cubanos. “A segunda parte tem um pouco mais de chá-chá-chá e salsa, mais balançado. Levo também instrutores de dança”, avisa Veronez.
Para ele, o bolero é um ritmo “calmativo”, mas esquenta a alma. “Talvez seja por isso que eu esteja mais calmo, porque, tradicionalmente, estou aí cantando rock”, brinca.
“Fizemos o primeiro baile em 25 de setembro; o segundo no último dia 9. Esse terceiro possivelmente encerra a temporada, mas já estamos negociando uma nova data com a casa, porque deu supercerto. Tem uma galera mais jovem muito interessada nessa história também”, explica.
Rodopios
Veronez está feliz com o resultado do projeto e acredita que há carência na cidade de bailes assim. “Isso não é muito comum em Belo Horizonte. Tem até algumas escolas de dança que reúnem alunos e convidados, porém com banda um pouco menor. Tenho percebido também muitos olhares de encantamento, principalmente de quem é de escola de dança e vem dançar. O salão fica lindo, com os casais rodopiando. É muito bacana.”
O cantor e ator explica que depois de 25 anos trabalhando com teatro e música em BH, acabou formando um público fiel, mas que também tem atraído novas pessoas. “Há mistura de gente que conhece o meu trabalho com quem vai conferir qual loucura estou fazendo no momento. Outros vão pela música, pela ideia do baile e também para ter um salão para girar com seu par.”
Também sobem ao palco Rodrigo Zolet (piano e sanfona), Luiz Camporez (violão e guitarra), Adrianna (voz), Victor Santiago (trompete), Rodrigo Magalhães (baixo), Marcos Tinti (bateria) e Serginho Silva (percussão). Palomita é a DJ convidada da noite.
“BOLERINHO DO VERÔ”
Com Marcelo Veronez e banda. Nesta quinta-feira (23/10), às 19h, na Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia). Ingressos: R$ 40 (bilheteria) e R$ 30 (Sympla). Informações: @bolerinhodovero.