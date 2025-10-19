Assine
MÚSICA BRASILEIRA

Flávio Venturini e Ana Cañas em single-clipe de 'Tudo o que você podia ser'

Artistas gravam clássico do álbum "Clube da Esquina" (1972) em dueto inédito para projeto que celebra os 50 anos do cantor e compositor mineiro

Augusto Pio
Repórter
Formado em Jornalismo, Publicidade e pós-graduado em Comunicação Social pelo Uni-BH
19/10/2025 04:00

o cantor e compositor Flávio Venturini está abraçando a cantora e compositora Ana Cañas. ele usa uma bluza azul, puxado pra cinca, e ela usa uma blusa com estampa floral. os dois estão sorrindo na imagem.
Flávio Venturini destaca a sintonia que teve com Ana Cañas em "Tudo o que você podia ser": "Cumpriu lindamente a missão", diz ele crédito: Isabela Espíndola/Divulgação

Em um dueto inédito, o cantor e compositor mineiro Flávio Venturini gravou com a cantora e compositora paulista Ana Cañas o single-clipe “Tudo o que você podia ser” (Lô Borges e Márcio Borges), canção imortalizada na voz de Milton Nascimento. Um dos clássicos do álbum “Clube da Esquina” (1972), a nova gravação traz arranjo do guitarrista, compositor e produtor musical argentino Torcuato Mariano e já está rodando nas principais plataformas digitais.

A parceria faz parte do projeto “Minha história”, que celebra os 50 anos de carreira de Venturini, com regravações e participações de outros artistas. O trabalho reúne nomes como Djavan, Ney Matogrosso, Ivete Sangalo, Guilherme Arantes, Frejat, Gloria Groove e Gabi Melim, numa parceria da gravadora Biscoito Fino e da Top Cat Produções.

“Acho ‘Tudo o que você podia ser’ uma das músicas mais importantes daquele álbum. Ainda trago no peito a emoção da primeira audição desta música. Ana Cañas cumpriu lindamente a missão e, com todo respeito, fizemos o nosso tributo ao movimento Clube da Esquina”, ressalta Venturini. “Aliás, essa canção abre aquele icônico disco. E era uma loucura, porque quando a gente a ouvia caía para trás, uma vez que era uma sonoridade muito avançada para a época. Além disso, a música é muito linda”, acrescenta.


Venturini conta que mostrou a gravação com Ana Cañas ao compositor, escritor e poeta Márcio Borges, autor da letra. “Ele disse que adorou o arranjo e fez elogios à nova versão. O single-clipe já está fazendo sucesso nas plataformas. Realmente, ficou muito legal e adorei o arranjo do Torcuato Mariano.”

O artista mineiro diz que convidou Ana Cañas, porque admira o seu trabalho. “Confesso que não a conhecia pessoalmente, mas já acompanhava a sua trajetória há algum tempo e gosto muito do seu jeito de cantar e do seu timbre vocal. Na realidade, tivemos a ideia de convidar alguns artistas bastante conhecidos e outros mais novos, como é o caso dela, Gloria Groove e Gabi Melim. Quando vi o clipe de 'Tudo que você poderia ser' me surpreendi, achei que ele funcionou muito bem, pois está ótimo.”


Para o músico, o clipe ficou melhor do que ele esperava. “E a Ana foi perfeita. Quando a gente vê o artista cantando no estúdio é diferente. Já tinha achado muito legal no estúdio, mas no clipe ela cantou pra caramba. O timbre dela até me lembrou Elis Regina quando cantou nos graves”, elogia Venturini. Os dois artistas vão subir no palco em 5 de dezembro, em show já agendado do cantor mineiro no Rio de Janeiro.

Participaram das gravações de “Tudo o que você podia ser” Marcelo Mariano (baixo), Torcuato Mariano (guitarra e violões), Marcelo Martins (sax), Renato Fonseca (teclados), Sérgio Melo (bateria), Dada Costa (percussão) e Jessé Sedoc (trompete).


Próximos lançamentos


O cantor ressalta que faltam três gravações para preencher o álbum. “Elas sairão até dezembro, quando o disco completo será lançado. O legal é que o vinil também ficou pronto e começará a ser vendido em dezembro, trazendo ficha técnica, fotos e letras. Foi feita uma masterização própria para vinil, que é diferente do CD.”

Venturini adianta que os próximos single-clipes serão com Vanessa da Mata (“Noites com Sol”), Jota Quest (“Linda juventude”) e Ritchie (“Criaturas da noite”).


“TUDO O QUE VOCÊ PODIA SER”

Single-clipe de Flávio Venturini e Ana Cañas
Biscoito Fino
Disponível nas plataformas digitais

