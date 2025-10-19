Assine
Clássico da Globo, 'Você decide' vira quadro do 'Domingão com Huck'

Sucesso nos anos 90, programa voltará à programação da emissora no primeiro semestre de 2026. Atração pode servir como teste para temas retratados em novelas

Folhapress
Folhapress
Repórter
19/10/2025 04:00

Ator tony ramos atua como apresentador do programa você decide, da globo, nos anos 1990. ele usa um terno marrom claro, com uma gravata vermelha e uma blusa branca por baixo. Ele está em pé diante de um painel escrito sim e números que aparecem , totalizando vários zeros.
Tony Ramos foi um dos apresentadores do programa que levava ao ar temas sensíveis e polêmicos para a década de 1990 crédito: TV GLOBO/REPRODUÇÃO


O "Você decide" irá voltar à programação da Globo no primeiro semestre de 2026, só que desta vez como um quadro do programa “Domingão com Huck”. De acordo com a emissora, o quadro ainda está em desenvolvimento e, portanto, ainda não há detalhes sobre os atores que participarão da produção e as tramas que serão exploradas.

O programa foi ao ar originalmente entre 1992 e 2000, e teve como apresentadores nomes como Antonio Fagundes, Tony Ramos, Walmor Chagas e Lima Duarte.


Dilemas morais

O programa semanal pedia que o público votasse no melhor final para cada enredo apresentado.

O formato da atração conquistou os telespectadores ao permitir que eles escolhessem o desfecho para cada episódio, sempre envolvendo temas com dilemas morais e controversos.


O anúncio da volta da atração foi feito para o mercado publicitário. O movimento se deu em meio ao final de "Vale tudo", na última sexta (17/10), e o destino de Odete Roitman (Debora Bloch), que fizeram a Globo alcançar recordes de audiência em diversos aspectos. Um deles ocorreu em 6 de outubro, quando o capítulo da novela bateu recorde na transmissão ao vivo da TV Globo no Globoplay, sua plataforma de streaming.


Testagem


“Você decide” servia como uma espécie de testagem de público para a dramaturgia da emissora, pois abordava as mesmas polêmicas retratadas em tramas das 21h da Globo, de forma a guiar os roteiristas da novela.

Em 1997, o programa retratou no episódio "Delicadeza" um relacionamento lésbico. O assunto foi posteriormente abordado na novela "Torre de Babel", escrita por Silvio de Abreu.

Outro episódio contava a história de uma estudante que engravidou após ser estuprada. O público votou para que ela abortasse. No ano seguinte, a novela "Por amor" teve uma personagem que ficou grávida do namorado e decidiu interromper a gravidez. 

  

Antonio Fagundes comandou alguns episódios da atração, cujo desfecho era decidido pelo telespectador
Antonio Fagundes comandou alguns episódios da atração, cujo desfecho era decidido pelo telespectador TV GLOBO/REPRODUÇÃO

