Filme "O telefone preto 2" leva para a tela o terror da vida real

O palhaço criminoso do filme “O telefone preto 2” tem inspiração no caso de um dos maiores assassinos dos Estados Unidos. Estreia de destaque desta semana, o longa conta a história de Finney, homem que conseguiu escapar do cativeiro de seu sequestrador, serial killer que captura crianças e as tranca em seu porão para torturá-las.

O longa-metragem se baseia no conto “Fantasmas do século 20”, de Joe Hill, filho de Stephen King. O escritor, por sua vez, se inspirou na história do criminoso John Wayne Gacy, que ficou conhecido como O Sequestrador.

Entre 1972 e 1978, na cidade americana de Chicago, Gacy fazia trabalhos voluntários em hospitais infantis vestido de Pogo, o Palhaço. Durante esse período, ele sequestrou, estuprou e assassinou pelo menos 33 jovens. Muitos eram garotos de programa ou foram atraídos pelas apresentações do palhaço nas escolas.



Gacy estrangulava ou asfixiava as vítimas. Todos os assassinatos foram cometidos em sua própria casa, onde ele também enterrou 26 corpos. Outros foram encontrados em canais de Chicago. Antes de ser executado, ele confessou todos os crimes e chegou a desenhar um mapa para ajudar a polícia a localizar os corpos.



Em 1980, o serial killer foi condenado à morte. A investigação descobriu que o palhaço atacava as vítimas em estações de ônibus, buscando pessoas que estivessem viajando. Cinco vítimas permanecem não identificadas.



De acordo com biografias e estudos, Gacy foi diagnosticado com transtornos mentais e jamais expressou remorso por seus crimes. Suas últimas palavras foram “beije minha bunda”.



“O telefone preto 2” é dirigido por Scott Derrickson, com roteiro de Scott Derrickson e C. Robert Cargill. O elenco traz Mason Thames e Madeleine McGraw, como Finn e Gwen, irmãos aterrorizados pelo assassino vivido por Ethan Hawke.



Fenômeno de bilheteria

“O telefone preto” 1 estreou em 2022, trazendo também Ethan Hawke e Mason Thames no elenco. Considerado fenômeno de bilheteria, o filme de Scott Derrickson, diretor de “O exorcismo de Emily Rose” (2005) e “Doctor Strange” (2016), atraiu 1,3 milhão de espectadores e faturou US$ 160 milhões, bem acima do orçamento de US$ 18 milhões.



“O TELEFONE PRETO 2”

EUA, 2025, 114min. De Scott Derrickson. Com Mason Thames, Madeleine McGraw e Ethan Hawke. Em cartaz nos shoppings BH, Big, Boulevard, Cidade, Contagem, Itaú Power, Minas, Monte Carmo Norte, Partage, Ponteio e Via Shopping.