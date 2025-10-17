Victor Biglione faz tributo a Luiz Bonfá com clássicos de Milton Nascimento

Com o objetivo de homenagear o ídolo Luiz Bonfá (1922-2001), o guitarrista e compositor Victor Biglione lança, nesta sexta-feira (17/10), “Nos tempos do jacarandá” (Mills Records). Entre as nove faixas (apenas uma é autoral), o instrumentista argentino, radicado no Brasil, gravou clássicos de Milton Nascimento, John Coltrane, Charlie Mingus, João Donato, Gabriel Fauré e Beatles.

No tributo ao álbum “Jacarandá” (Som Livre, 1973) e à carreira do compositor e violonista carioca Luiz Bonfá (1922-2001), Biglione usa a craviola de 12 cordas de aço popularizada na canção “Manhã de carnaval” (Luiz Bonfá e Antonio Maria), lançada em 1959 e sucesso na voz de Agostinho dos Santos (1932-1973). A música foi gravada também por Frank Sinatra, Johnny Mathis, Emílio Santiago, Maysa, Nara Leão, Julio Iglesias e Carly Simon.

Biglione explica que a homenagem ao violonista carioca foca em sua fase instrumentista, principalmente no uso da craviola de 12 cordas. “Meu disco é tocado somente com 12 cordas em reverência ao álbum histórico ‘Jacarandá', que contou com arranjos de Eumir Deodato. É a primeira vez que um guitarrista faz tributo assim a Bonfá, que sempre ganhou homenagens de cantores e cantoras. Todo mundo esquece o lado instrumentista dele.”



Curiosamente, “Nos tempos do jacarandá” não traz composição de Luiz Bonfá. “Fiz questão de não gravar nada dele, porque Bonfá sempre foi um cara que interpretou muita coisa do jazz e do repertório do cinema de Hollywood. Ele teve uma carreira maravilhosa nos Estados Unidos, pegou realmente a fase de ouro do pós-guerra”, lembra o guitarrista.



Repertório

As nove faixas do álbum foram selecionadas a dedo. “Resolvi escolher canções de minha preferência, como se fosse o Bonfá interpretando. Então, tem Bituca, Beatles, John Coltrane, Mingus, Fauré, música clássica e uma de minha autoria, a ’12 cordas para Bonfá’.”

O instrumentista procurou imitar o ídolo. “Apaixonei-me pela craviola em 1973, aos 15 anos, quando escutei o disco ‘Jacarandá’. Isso dentro de um cenário em que o Deodato o colocou, junto de Stanley Clark e aquelas feras do fusion.” Cinco anos depois, Biglione conheceu Luiz Bonfá pessoalmente.



“Meu amigo Márcio Montarroyos (1948-2007) me chamou para ir até a casa de Bonfá, no Rio de Janeiro. Ele havia trazido dos Estados Unidos a sua coleção de carros. Fiquei emocionado, pois tinha até carro do Elliot Ness no filme ‘Os intocáveis’. Bonfá tocou violão para nós, foi inesquecível”, revela.

A relação de Biglione e Bonfá também foi estreitada pelo filme ‘Orfeu negro’ (1959), dirigido por Marcel Camus. “Todo mundo escutava a canção ‘Manhã de carnaval’. Minha mãe me mostrou a gravação original, lançada lindamente por Agostinho dos Santos. E foi por isso que toquei Bituca nesse disco, pois Agostinho foi praticamente um dos responsáveis pelo reconhecimento dele.”



Foi Agostinho quem inscreveu “Travessia”, “Maria minha fé” e “Morro velho”, de Milton Nascimento, no Festival Internacional da Canção, em 1967. “O disco abre com ‘Paula e Bebeto’, superviolonística de 12 cordas, na qual faço um improviso superbaião, com fraseado de Nordeste.”



Em BH

Em “Goodbye pork pie hat” (Charles Mingus), Biglione mesclou interpretações de Jeff Beck e John McLaughlin, que a gravou com toques indianos. “Fiz um mix entre os dois, uma coisa meio blues, mas pendendo também para o lance meio oriental”, revela.

“Gravei também ‘Lucy in the sky with diamonds’, dos Beatles, com 12 cordas e ficou muito legal. Ela é valsa na primeira parte e fiz o refrão em bossa nova.”



Victor Biglione planeja a turnê “Nos tempos do jacarandá”. “Quero muito ir a BH, cidade onde sempre fui muito bem recebido. Para cantar os sucessos de Bonfá, vou levar a Julie Wein comigo. Vou viajar com ela e mais uma percussão.”



FAIXA A FAIXA

- “Paula e Bebeto” (Milton Nascimento e Caetano Veloso)

- “Amazonas” (João Donato e Lysias Ênio)

- “Travessia” (Milton Nascimento e Fernando Brant)

- “San Vicente” (Milton Nascimento e Fernando Brant)

- “Lucy in the sky with diamonds” (Lennon e McCartney)

- “Paváne” (Gabriel Fauré)

- “Goodbye Pork Pie Hat” (Charles Mingus)

- “Naima” (John Coltrane)

- “12 cordas para Bonfá” (Victor Biglione)



