Neste fim de semana tem Oktoberfest no Distrital de Santa Tereza

A Oktoberfest vai ocupar o Mercado Distrital de Santa Tereza neste fim de semana. Velotrol, Harley Queen, Dona Odeth, Maria República, Bauxita e o cantor João Guimarães se apresentarão sábado e domingo (18 e 19/10), das 10h às 21h, na festa. Cinco cervejarias, além de feiras de artesanato e gastronomia, fazem parte da programação.



De acordo com Bela Grecco, gestora do projeto Mercados de Origem, esta é a primeira Oktoberfest do Distrital de Santa Tereza. “Em nossa feira, há artesanato de vários os tipos, com crochê, sabonetes e velas, entre outros produtos. Teremos mais de 40 tipos de chope e vários petiscos para harmonizar com as cervejas”, diz.



O cardápio vai de acarajé, tropeiro, macarrão na chapa e bolinhos de vários tipos a churrasco e espetinhos, conta Bela, que espera cerca de 5 mil pessoas nos dois dias de festa. “Teremos também espaço kids muito legal, com infláveis e várias oficinas. Nossa feira é para a família e também para os amantes do rock, principalmente aqueles com mais de 40 anos”, comenta.



A feira é realizada no Distrital de Santa Tereza todos os fins de semana. “Ela faz parte dos circuitos Mercados de Origem. Temos também a Fecope, no Padre Eustáquio, e feiras no Bairro Olhos D’Água e em Venda Nova. Cada uma traz um tema diferente. Depois da oktoberfest, teremos em Santa Tereza o Festival de Camarão em 27 e 28 de outubro”, anuncia.



Festivais do pastel, do milho e da comida nordestina já fizeram parte do circuito, além de encontros de motoclubes. “Quero convidar as pessoas para prestigiarem os pequenos produtores, pois eventos gratuitos são muito importantes para fomentar a cultura e a economia. No final de semana, eles garantem o sustento de famílias. É a única fonte de renda de várias pessoas”, comenta Bela Grecco.



O cantor Bauxita se apresentará sábado , às 17h, ao lado de Vinicius Pessoa (guitarra), Felipe Deoli (baterria) e Ebinho Souza (baixo). “Preparei um repertório bem pop, que vai de Bruno Mars a Nirvana. Será um show para cima”, garante.



Elvis Krause, vocalista da Banda Velotrol, promete surpresas no show de domingo, às 14h30. “Também vamos tocar velhos clássicos de Beatles, Creedence, Pink Floyd, Led Zeppelin e do rei do rock and roll, Mr. Elvis Presley”, adianta. Nathan Augusto (guitarra), Adriano Campagnani (baixo) e André Torres (bateria) vão acompanhar o Elvis de BH.

OKTOBERFEST

Sábado e domingo (18 e 19/10), a partir das 10h, no Mercado Distrital de Santa Tereza (Rua São Gotardo, 273, Bairro Santa Tereza). Ingressos gratuitos, com retirada na plataforma Sympla.



OUTRAS ATRAÇÕES

>>> PANDEIRO NO CHICO NUNES

Comandada por Manu Ranilla e Markus Buraku, a Orquestra Mineira de Pandeiro apresenta o show “Pele, metais e madeiras” no sábado (18/10), às 20h, no Teatro Francisco Nunes (Parque Municipal, Avenida Afonso Pena, 1.377, Centro). As compositoras Nath Rodrigues e Vi Coelho são convidadas especiais do grupo, que se dedica a valorizar o patrimônio musical de Minas e as tradições afro-brasileiras. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), à venda na plataforma Sympla.



>>> BLUES NA GAITA

O gaitista Osmar Souza é atração desta sexta-feira (17/10), às 20h30, no espaço Madame Geneva (Rua Elias Antonio Jorge, 21, Luxemburgo). Integrante da Audergang, Osmar gravou com a banda os álbuns autorais “Soul to shuffle”, “Blues for the blues” e “No time 4 little troubles”. Ingressos: R$ 25 (antecipado) e R$ 30 (portaria), à venda na plataforma Sympla.

