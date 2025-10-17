Roupa Nova promete conexão total com os fãs durante shows em BH

“Simplesmente Roupa Nova – Tour 2025” desembarca em Belo Horizonte nesta sexta-feira (17/10), às 22h, e no sábado (18/10), às 21h, no BeFly Hall. Criado em 1980, Roupa Nova é uma das bandas de maior sucesso do país e promete levantar a plateia com hits que conquistaram gerações.



O grupo é formado por Fábio Nestares (voz), Cleberson Horsth (teclados e vocais), Ricardo Feghali (teclados e vocais), Kiko (guitarra e vocais), Nando (baixo e vocais) e Serginho Herval (bateria e vocais). Vendeu mais de 20 milhões de cópias, tem 38 discos lançados e gravou 35 temas de novelas.



“Whisky a go-go”, “Linda demais”, Seguindo no trem azul”, “Dona”, “Sapato velho”, “Tímida”, “Show de rock and roll”, “Anjo”, “Clarear” e “Canção de verão” lideram a lista de sucessos.



Quando se trata de trilha de novelas, a banda é recordista. O Roupa Nova é responsável pelo “Tema da vitória”, composto por Eduardo Souto Neto, que se tornaria tema do piloto Ayrton Senna. Também gravou temas do “Xou da Xuxa” e do “Vídeo show”, exibidos pela Globo. O grupo ganhou o Grammy Latino de Melhor Álbum Pop Contemporâneo Brasileiro com o disco “Roupa Nova em Londres”, gravado em 2009 nos estúdios londrinos Abbey Road.



“A gente se despediu da turnê comemorativa dos 40 anos, que foi um sucesso, e agora estamos com 'Simplesmente Roupa Nova'. A proposta é um pouco mais intimista, porém não deixa de ter a energia de um show para milhares de pessoas”, comenta Fábio.



“É um palco novo, a nossa disposição também é nova, em meia lua, começando o show com formato semiacústico nas duas primeiras músicas. Mas depois entramos com todos os instrumentos”, explica o vocalista Fábio Nestares.



Interatividade

Um dos destaques do novo show é a interatividade com a plateia. “Há um momento que abrimos para perguntas sobre a carreira do grupo. É muito bacana, pois as pessoas ficam sabendo como surgiram as músicas e situações inusitadas da banda. No final, tem bis interativo, no qual elas pedem as músicas que querem ouvir, mas não tocamos no show. A gente faz um trechinho delas”, adianta Nestares.



Segundo o vocalista, o repertório do Roupa Nova é enorme. Se banda fosse fazer show com todos os sucessos, ele duraria mais de quatro horas. “Por isso, a gente escolhe os maiores hits, mas, mesmo assim, sempre deixamos um gostinho de quero mais nas pessoas. Este show dá a possibilidade de a pessoa ouvir uma música que há muitos anos o Roupa não toca nas suas turnês.”



Fábio Nestares afirma que o grupo está com a agenda cheia até o meio do ano que vem. “'Simplesmente Roupa Nova' está na estrada há um ano e pouco, deve continuar por mais um tempo. Não sei exatamente quando começaremos a próxima turnê”, diz.



Inéditas

O grupo já tem um EP com cinco canções inéditas que “está para ser divulgado em breve”, adianta. Há quatro anos na banda, o vocalista substituiu o amigo Paulinho (Paulo César dos Santos), morto em 2020, aos 68 anos, vítima de COVID quando se restabelecia de um transplante de medula óssea.



Fábio conta que Paulinho foi um mestre. “Sempre o achei o melhor cantor de música pop do Brasil, sem querer desmerecer ninguém, pois temos cantores incríveis. Tinha uma voz extraordinária e um timbre incrível. Pude dizer isso para ele, já que tivemos uma amizade de 18 anos. Sempre disse o quanto ele era importante para a música brasileira e para muitas pessoas. Venho da noite, tocando em barzinhos e bandas de baile, conheci muita gente e muitos músicos sempre disseram que ele era extraordinário.”



Paulinho, presente

O músico não esconde a emoção de substituir o amigo. “A cada show, faço homenagem a ele. Eu o reverencio em todas as apresentações, porque merece. Não quero ser Fábio, o cantor, só quero ser o cara que está cantando as músicas de Paulinho. As pessoas entenderam isso com o tempo e, graças a Deus, está dando certo. Tinha 49 anos quando entrei no Roupa, era um homem formado, já tinha minha personalidade e meu caráter. E não tem como você entrar numa banda de 40 anos e querer revolucionar.”



Fábio afirma que os integrantes do Roupa Nova revolucionaram a música brasileira e que a história deles já foi contada e recontada diversas vezes. “Quando entrei no grupo, disse para a turma que ficaria até o fim do Roupa, porque acho que é a missão que Deus me deu. Alguém tinha de entrar no lugar de Paulinho, e fui o escolhido.”



“SIMPLESMENTE ROUPA NOVA – TOUR 2025”

Nesta sexta (17/10), às 22h, e sábado (18/10), às 21h, no BeFly Hall (Avenida Nossa Senhora do Carmo, 230, São Pedro). Inteira: R$ 740 (cadeira setor 1), R$ 640 (setor 2), R$ 540 (cadeira superior ouro) e R$ 420 (cadeira superior prata), à venda na plataforma Sympla. Ingressos desta sexta para cadeiras superior ouro e superior prata estão esgotados.