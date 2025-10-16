Assine
Ace Frehley, guitarrista fundador do Kiss, morre aos 74 anos

Também conhecido como 'Spaceman', músico fez parte do conjunto durante o auge nos anos 1970, e voltou ao grupo durante a reunião dos anos 1990

Gabriel Botelho - Correio Braziliense
Gabriel Botelho - Correio Braziliense
16/10/2025 20:53

Ace Frehley em 2014, na cerimônia de introdução no Rock And Roll Hall Of Fame
Ace Frehley em 2014, na cerimônia de introdução ao Rock And Roll Hall Of Fame crédito: Michael Loccisano/AFP

Morreu, nesta quinta-feira (16/10), o guitarrista da banda de rock norte-americana Kiss, Ace Frehley, aos 74 anos. O músico, também conhecido como Spaceman, fez parte do auge do conjunto durante os anos 1970, e retornou na reunião do grupo, duas décadas depois. A morte foi confirmada pela revista Rolling Stone. A causa, no entanto, não foi revelada. 

Um dos membros fudadores da Kiss, Ace, nascido no Bronx, bairro em Nova York, havia cancelado uma turnê solo nos EUA em decorrência de problemas de saúde por causa de uma queda em casa no fim do último mês de setembro, de acordo com informações do portal americano TMZ.
Frehley estaria internado. O portal ainda informou que a família, em comunicado, já considerava desligar os aparelhos que o mantinham em vida.

Guitarrista original do conjunto, Frehley nasceu em 27 de abril de 1951. Começou a tocar guitarra aos 13 anos. Durante a juventude, integrou várias bandas locais enquanto conciliava a rotina com outros empregos, até chamar a atenção da banda durante uma audição. 

Junotu-se ao grupo em 1973, onde criou uma persona chamada de Spaceman. Permaneceu até 1982, antes de retornar em uma turnê de reunião especial, que durou de 1996 até 2002. É dele, inclusive, o logotipo de raio duplo do Kiss.  

Ace acreditava que o sucesso vivido por ele na música, assim como o talento, foram enviados por uma "força alienígena superior", além de entender pertencer a um planeta inventado por ele, chamado de Planeta Jendell. Introduzido ao Rock and Roll Hall of Fame em 2014, foi creditado por 11 álbuns de estúdio do grupo, além de oito discos solo. 

