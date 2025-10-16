Ace Frehley, guitarrista fundador do Kiss, morre aos 74 anos

Morreu, nesta quinta-feira (16/10), o guitarrista da banda de rock norte-americana Kiss, Ace Frehley, aos 74 anos. O músico, também conhecido como Spaceman, fez parte do auge do conjunto durante os anos 1970, e retornou na reunião do grupo, duas décadas depois. A morte foi confirmada pela revista Rolling Stone. A causa, no entanto, não foi revelada.

Um dos membros fudadores da Kiss, Ace, nascido no Bronx, bairro em Nova York, havia cancelado uma turnê solo nos EUA em decorrência de problemas de saúde por causa de uma queda em casa no fim do último mês de setembro, de acordo com informações do portal americano TMZ.