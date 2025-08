Elvis não morreu! IA traz o Rei do Rock de volta à vida em clipe

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A famosa frase “Elvis não morreu” está cada vez mais perto de se tornar real. O Rei do Rock, que faleceu em 1977, é estrela do clipe de “Tupelo”, graças à inteligência artificial. O vídeo que marca os 40 anos do sucesso da banda Nick Cave & The Bad Seeds foi dirigido por Andrew Dominik. Ele criou um clipe em que fotos antigas de Elvis ganham movimento por meio da tecnologia, dando nova vida ao Rei do Rock.

A canção, considerada uma das mais emblemáticas da discografia do grupo, faz referência à cidade natal de Elvis, Tupelo, no Mississippi, nos Estados Unidos, onde o Rei do Rock nasceu em 8 de janeiro de 1935. Um ano depois, a cidade foi devastada por um tornado que matou cerca de 200 pessoas, evento que inspira o tom sombrio e simbólico da música.

No clipe, a IA transforma imagens estáticas em cenas comoventes: fãs em histeria, momentos de carinho entre Elvis e sua mãe, Gladys, e a atmosfera vibrante de uma era em que o cantor dominava os palcos. O resultado é uma mescla tocante de reverência e inovação.

A grande surpresa, porém, foi a reação de Nick Cave. Notório crítico da inteligência artificial, o músico já descreveu a tecnologia como “perturbadora” e classificou letras criadas por IA como “uma zombaria grotesca do que significa ser humano”. Por isso, inicialmente, recebeu a notícia com ceticismo. “Jesus”, exclamou ao saber da origem do vídeo. Dominik teve que insistir para que o músico assistisse ao vídeo.

No dia 16 de agosto de 2025, a morte de Elvis Presley vai completar 48 anos. Conhecido como o "Rei do Rock and Roll", ele revolucionou o jeito de cantar e de dançar. Chocou e conquistou. Conheça sua trajetória. Divulgação Elvis Aaron Presley nasceu em 8 de janeiro de 1935, em uma casa humilde de Tupelo, Mississippi. wikimedia commons/Judson McCranie Crescido em uma família humilde, Elvis demonstrou desde cedo uma paixão incontrolável pela música. wikimedia commons/domínio público O pequeno rádio da casa era sua janela para um mundo de sons, com o qual Elvis já se deliciava com as melodias do blues, do country e do gospel. wikimedia commons/domínio público Em 1953, com apenas 18 anos, Elvis gravou suas primeiras músicas na Sun Records, em Memphis, Tennessee. wikimedia commons/MorenaClara Na época, o produtor Sam Phillips buscava em Elvis um som que unisse o público negro e branco. wikimedia commons/domínio público Ele percebeu que unir a voz rouca e os movimentos de quadril inconfundíveis de Elvis seria uma fórmula perfeita para o sucesso. domínio público/wikimedia commons Com sua mistura única de rockabilly, blues e country, Presley trouxe uma energia e estilo revolucionários para o cenário musical da época. domínio público/wikimedia commons Presley lançou seu primeiro hit, "That's All Right", em 1954, e logo depois assinou com a RCA Victor. RCA Records/domínio público Seu single "Heartbreak Hotel", lançado em 1956, atingiu o topo das paradas e o catapultou para a fama. RCA Records/Wikimedia Commons A partir daí, ele lançou uma série de sucessos que se tornaram clássicos, incluindo "Hound Dog", "Jailhouse Rock", "Love Me Tender", e "Suspicious Minds". Domínio Público/Wikimedia Commons Sua música, que mesclava ritmos negros e brancos, era vista como uma ameaça pela sociedade conservadora da época. No entanto, a juventude o abraçou como um símbolo de rebeldia e liberdade. Domínio Público/Wikimedia Commons As apresentações de Elvis na televisão foram um divisor de águas. Seus movimentos e sua energia contagiante chocaram e fascinaram o público. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc. - Wikimédia Commons A famosa apresentação no programa de Ed Sullivan, em 1956, é considerada um dos momentos mais importantes da história da televisão. reprodução Seu estilo único, com roupas justas e cabelos compridos, revolucionou a moda masculina. Ele quebrou tabus e desafiou padrões de beleza da época. reprodução Além de sua carreira musical, Elvis também foi um ator de sucesso, estrelando 31 filmes ao longo de sua carreira, começando com "Love Me Tender" em 1956. reprodução Apesar das críticas mistas sobre suas habilidades de atuação, seus filmes foram extremamente populares entre os fãs. reprodução Elvis também serviu nas Forças Armadas dos Estados Unidos, sendo convocado em 1958 e servindo na Alemanha até 1960. Wikimedia Commons/Vittoriano Rastelli Durante este período, ele conheceu Priscilla Beaulieu, com quem se casou em 1967 â?? eles se separaram em 1972. O casal teve uma filha, Lisa Marie Presley, nascida em 1968. reprodução/instagram O estilo de vida de Elvis, marcado por performances intensas e um ritmo frenético de gravações, acabou cobrando seu preço. Na década de 1970, ele começou a lutar contra problemas de saúde, incluindo vício em medicamentos prescritos. wikimedia commons/MGM Elvis Presley faleceu em 16 de agosto de 1977, em sua casa, Graceland, em Memphis, Tennessee, aos 42 anos. Sua morte foi atribuída a problemas cardíacos, agravados pelo abuso de medicamentos. Divulgação Ao longo dos anos, a mansão de Elvis em Memphis, Graceland, se tornou um dos locais turísticos mais visitados dos Estados Unidos. flickr/Joseph Novak Elvis deixou um legado duradouro na música e na cultura popular. Ele é um dos artistas mais populares de todos os tempos, com vendas estimadas em mais de 500 milhões de discos em todo o mundo. RCA Records/domínio público Voltar Próximo

Ao lado da esposa, Cave se rendeu. “Foi uma interpretação extraordinária da canção, com alma, emoção e uma originalidade genuína. As fotos de Elvis animadas pareciam trazê-lo de volta à vida. As imagens de crucificação e ressurreição no final foram chocantes e comoventes”, escreveu ele em seu blog The Red Hand Files.

Cave também refletiu sobre a própria mudança de perspectiva. “Acredito que a capacidade de mudar de ideia é a própria definição de força. É seguir a verdade para onde ela levar, com flexibilidade e humildade”, afirmou.

Embora siga crítico ao uso indiscriminado da IA, Cave reconheceu seu potencial artístico. “Enquanto assistia àquele pequeno filme surreal do Andrew, senti minha visão sobre o uso artístico da IA suavizar. Em certa medida, mudei de ideia”, concluiu.