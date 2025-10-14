Carlos Malta lança nas plataformas disco gravado originalmente em 1996
Em 'O escultor de vento', saxofonista e compositor carioca quer mostrar variedade de sons. Lenine, Guinga e Jane Duboc participam do álbum
Completando 50 anos de carreira, o flautista, saxofonista, compositor e arranjador carioca Carlos Malta lança “O escultor de vento” (Mills Records). Com 15 faixas, o disco já está disponível nas plataformas digitais e traz as participações de Lenine, Jane Duboc e Guinga. O músico explica a escolha do nome do álbum. “A gente que toca instrumentos de sopro fica ali criando, esculpindo, moldando e lapidando. Achei a ideia muito bacana.”
Malta conta que o álbum foi gravado entre 1996 e 1997, quando tinha acabado de deixar a banda de Hermeto Pascoal e estava preparando vários trabalhos. “Havia criado os grupos Pife Muderno e Coreto Urbano, e estava fazendo shows com Guinga, Leandro Braga, Nico Assumpção e Nelson Faria.”
O músico lembra também que na época estava gravando com vários artistas. “Comecei a gravar, aproveitando a vinda ao Brasil do violoncelista suíço Daniel Pezzotti (1962-2017), que era um grande amigo e um instrumentista da melhor qualidade.”
Antes, os dois já haviam gravado em Zurique, na Suíça, o disco “Raimbow’’ (1995). “Ele estava visitando o Brasil. Liguei para o Robertinho Silva e nós três fomos para o estúdio e gravamos ‘‘Folia de Formosa a Chapuri’”..
A faixa foi a primeira faixa a ser gravada. A partir daí, Malta foi convidando outros artistas. “Porém, sem estarem preocupados em ficar tudo com o mesmo som”, explica Malta. “Pelo contrário, queria mostrar mesmo era a quantidade de sons que estava produzindo. Fiz várias coisas de naipe de quarteto de saxofone, como em ‘Ponto de bala’, ‘Paradindonde’ e ‘As três moças’”.
O músico ressalta que, após achar uma partitura que ganhou do saxofonista Victor Assis Brasil (1945-1981), entrou no estúdio e fez “Camaleão”, na qual o saxofone faz todos os sons que têm na faixa para mostrar o quando o instrumento é camaleônico. “Começo com um som de percussão, surdão, repinique e caixa, todos produzidos pelo sax. Consegui sons variados somente no saxofone. Esse é o espírito do disco.”
Jane Duboc faz participação em ‘Luz do Sol’, junto com o grupo Coreto Urbano. Lenine canta ‘Morena bela’, junto com o grupo Pife Muderno. Guinga toca a música dele, ‘Exasperada’, no qual Malta se apresenta com uma flauta chinesa e um violão. “O pianista Fernando Moura também contribui com um teclado lindo em ‘Mergulho da sereia’. O álbum é um retrato do meu som.”
O compositor conta que ao mostrar o disco ao amigo e produtor musical Carlos Mills, ele disse: “A gente tem que botar isso aí na praça”. Para Malta, a parceria foi perfeita. “Ele tem um cuidado muito grande com a música instrumental. O som original do álbum já era muito bom, porém Mills deu uma encorpada. E estava faltando esse trabalho nas plataformas digitais. Na época, fiz somente mil cópias desse álbum, portanto são pouquíssimas as pessoas que conheceram esse som.”
FAIXA A FAIXA
• “Carinhoso” (Pixinguinha e Braguinha)
• “Paradindonde” (Carlos Malta)
• “Luz do Sol” (Caetano Veloso)
• “Ponto de Bala” (Carlos Malta)
• “Luz da Lua” (Carlos Malta)
• “Camaleão” (Victor Assis Brasil e Carlos Malta)
• “Jeitinho brasileiro” (Carlos Malta e Ana Maria Malta)
• “Bagunçando meu coreto (Carlos Malta)
• “As três moças” (Carlos Malta)
• “Folia de Formosa a Chapuri” (Carlos Malta)
• “Morena Bela” (Onildo Almeida e Juarez Santiago)
• “Intuitiva” (Carlos Malta)
• “Mergulho da sereia” (Carlos Malta e Ana Maria Malta)
• “Exasperada” (Aldir Blanc e Guinga)
• “Isto aqui, o que é?” - “Sandália de Prata” (Ary Barroso) e “Na cadência do samba” – “Que bonito é” (Luiz Bandeira)
“O ESCULTOR DE VENTO”
• Disco de Carlos Malta
• Mills Record
• 15 faixas
• Disponível nas plataformas digitais