Conheça as autoras negras contempladas em edital de luta antirracista

Obras abordam facetas diversas da experiência negra. Cada escritora receberá premiação em dinheiro e terá seu livro publicado

14/10/2025 04:00

A escritora Ana Paula dos Santos está diante de um quadro verde. Ela usa uma blusa branca de manga comprida por baixo e um suéter preto por cima. Ela usa também um colar fino prateado, brincos de prata e óculos de grau. No braço esquerdo, usa um relógio cuja pulseira é de couro preto.
Ana Paula dos Santos, de Juiz de Fora, foi selecionada com a obra "Ubuntu se faz com sankofa: Pretuguês básico para uma luta antirracista" crédito: Acervo Pessoal

Ana Paula dos Santos, de Juiz de Fora; Samara da Silva Marques, de Sabinópolis; e Shirley Magda Oliveira dos Reis, de Belo Horizonte, são as três autoras negras contempladas em edital do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e da Fundação Clóvis Salgado (FCS). Cada uma ganhará R$ 10 mil e terá 600 exemplares de suas obras impressos.

Os trabalhos abordam facetas diversas da experiência negra e da luta antirracista. A ação é resultado do programa antirracista Sobre Tons, do MPMG. Os livros serão distribuídos gratuitamente para bibliotecas públicas, instituições culturais, educacionais e outros espaços de promoção da leitura.

Ana Paula foi selecionada com “Ubuntu se faz com sankofa: Pretuguês básico para uma luta antirracista”, Samara foi contemplada com o livro “Preta metida: um guia para meninas e mulheres negras”, ambas na categoria Obras Literárias. Já Shirley foi a escolhida na categoria Obras Científicas, com o título “Contar histórias: educar e resistir através das vozes das matriarcas negras”.

Com inscrições gratuitas, o edital, que recebeu 85 propostas, buscou valorizar a literatura e a produção científica de mulheres negras mineiras, selecionando, premiando e publicando obras escritas em língua portuguesa, de qualquer gênero – conto, romance, poesia, crônica, ensaio e literatura infantil, entre outros.

A previsão é de que as três obras contempladas sejam publicadas até o fim deste ano.

