Anime Festival BH reúne destaques no universo geek

O universo geek de Belo Horizonte ficará movimentado com o Anime Festival BH 2025, no próximo sábado (25/10), das 10h às 18h, no BeFly Minascentro (Av. Augusto de Lima, 785 – Centro). O evento reúne fãs da cultura pop japonesa apaixonados por animes, mangás, games e cosplay. A programação inclui oficinas, palestras, concursos e atrações especiais.

Nesta edição, o festival ocupa diversas áreas do Minascentro e a interatividade com o público ficará por conta de gincanas, fliperamas free play, oficinas de desenho e roteiro, exposição de moda harajuku e batalhas campais medievais.

A agenda anuncia nomes de destaque da cena geek, como Ricardo Tokumoto, da Casa dos Quadrinhos; a dubladora Mariana Torres, que dá voz a personagens famosos; e a influencer Magic Phyra, referência no universo cosplay.

Com classificação etária livre, os ingressos estão sendo vendidos em https://www.afloja.com.br/. Valores: R$ 100 (inteira), R$ 50 (meia) e R$ 55 (meia social, mediante doação de 1kg de alimentos não perecíveis, exceto sal e óleo).