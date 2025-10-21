Assine
Lô Borges está internado em BH e cancela agenda

Músico do Clube da Esquina teve intoxicação medicamentosa e não tem previsão de alta

21/10/2025 18:43 - atualizado em 21/10/2025 18:48

Lô Borges, 73, lança um álbum inédito por ano desde 2019, sempre com letras de um único parceiro.
Lô Borges, 73, lança um álbum inédito por ano desde 2019, sempre com letras de um único parceiro.

O cantor e compositor Lô Borges, 73 anos, está internado desde sexta-feira (17/10) em hospital de Belo Horizonte em decorrência de intoxicação medicamentosa. Ele está passando por exames para um diagnóstico mais preciso.

Neste momento, ele está sedado, mas o quadro está evoluindo, segundo a família do músico. Como não há previsão de alta, sua agenda foi cancelada.

Lô faria neste sábado (25/10), no Festival Estilo Brasil, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, o show “Esquinas e canções”, que vem apresentando ao longo do ano com Beto Guedes. Wagner Tiso vai substituí-lo.

O show terá abertura de Sérgio Hinds, do grupo O Terço, e também a participação de Marcus Viana.

Em agosto Lô lançou o álbum “Céu de giz – Lô Borges convida Zeca Baleiro”, com 10 canções inéditas, melodias dele e letras do compositor maranhense. Desde 2019, sem nenhum hiato, Lô vem lançando um álbum de inéditas por ano, sempre com letras de um único parceiro.

