O que é 'compliance', regra que causou a demissão de Rodrigo Bocardi

O jornalista Rodrigo Bocardi, ex-âncora do Bom Dia São Paulo, voltou a falar sobre sua saída da Rede Globo nesta semana em entrevista ao podcast Alpha Pod, da rádio Alpha FM. Bocardi foi demitido da emissora em janeiro deste ano, por descumprir “normas éticas do jornalismo”. A demissão foi recomendada pelo setor de "compliance" da empresa.

Mas, afinal, o que é "compliance"? Trata-se de um conjunto de regras, políticas e diretrizes éticas que uma empresa adota para garantir que suas operações e a conduta de seus funcionários estejam em total conformidade com as leis e regulamentos vigentes.

Na prática, estar em "compliance" é seguir as regras do jogo, tanto as impostas por órgãos externos, como o governo, quanto as definidas pela própria companhia. O principal objetivo é criar um ambiente de trabalho íntegro, mitigar riscos legais e financeiros, e proteger a reputação da marca no mercado. Por isso, grandes corporações investem na criação de departamentos dedicados exclusivamente a essa área.

O descumprimento dessas normas, mesmo por funcionários de alto escalão, pode levar a sanções severas, que vão desde advertências formais até o desligamento. As violações podem incluir desde assédio moral e conflito de interesses até o vazamento de informações confidenciais ou o recebimento de presentes indevidos de parceiros comerciais.

O que um programa de compliance inclui?

Embora cada organização tenha suas particularidades, alguns pilares são comuns à maioria dos programas. Conheça os principais:

Código de Conduta Ética: É o documento central que estabelece as expectativas de comportamento de todos os colaboradores, desde a liderança até os estagiários. Ele aborda temas como honestidade, respeito no ambiente de trabalho e uso adequado dos recursos da empresa.

Canal de Denúncias: Uma ferramenta essencial que permite a qualquer pessoa, de forma anônima ou identificada, relatar suspeitas de irregularidades. Esse canal garante que as preocupações sejam ouvidas e investigadas de forma segura e confidencial.

Treinamentos Periódicos: As empresas realizam treinamentos constantes para educar os funcionários sobre as políticas de compliance, as leis relevantes para o setor e como agir diante de dilemas éticos que podem surgir no dia a dia.

Due Diligence de Terceiros: Antes de fechar parcerias ou contratar fornecedores, o setor de compliance investiga a reputação e a integridade dessas empresas para evitar se associar a quem não compartilha dos mesmos valores éticos.

Sanções por Descumprimento: O programa deve deixar claro quais são as consequências para quem violar as regras. A transparência nas punições reforça a seriedade do compromisso da empresa com a ética.

