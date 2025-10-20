Galeria
Prisão de José Dumont leva Globo a cortar cenas de novela
A Globo decidiu cortar quase todas as cenas de José Dumont na reprise de Terra Nostra, atualmente exibida nas tardes da emissora. O ator, preso por pedofilia desde 2023, interpretou Batista, um dos protagonistas da novela lançada em 1999. Foto: Reprodução internet
Segundo a coluna Outro Canal, cerca de 95% de sua participação foi retirada, incluindo quase todos os diálogos. A única fala preservada foi uma revelação essencial para o enredo. Assim, a trama pode ser mantida no ar sem a presença do ator envolvido no crime. Foto: Reprodução / Globoplay
Além de José Dumont, alguns famosos brasileiros já tiveram problemas com a justiça, chegando ao ponto de ficarem um dia ou um certo período na prisão. Fizemos uma galeria com nomes que se encaixam neste contexto. Confira! Foto: Montagem Flipar
Nome do famoso: Fábio Assunção Foto: Reprodução/@fabioassuncaooficial
-
Em 2017, Fábio Assunção foi preso por desacato à polícia e também por ter agredidos algumas pessoas durante um evento festivo. Foto: Reprodução/@fabioassuncaooficial
Nome do famoso: Dado Dolabella Foto: Sergio Savarese wikimedia commons
Vencedor da edição de estreia da Fazenda, Dado foi preso em 2018 após não pagar a pensão alimentícia aos filhos. Foto: reprodução instagram
Nome do famoso: Caetano Veloso Foto: Wiener Staatsoper - Flickr
Um dos ícones da música brasileira, Caetano Veloso foi preso em 1968, durante a ditadura militar acusado de supostas ofensas à bandeira brasileira. Foto: Divulgação
Nome do famoso: Belo Foto: Reprodução Youtube
O cantor Belo deixou o Soweto em 2000, quando o grupo estava no auge, para seguir a carreira solo. Anos depois, porém, foi condenado pela justiça ao ser acusado de tráfico de drogas, ficando quatro anos preso. Durante a pandemia, também teve decretada uma prisão preventiva por promover aglomeração em um período onde era proibido. Foto: Reprodução/Instagram
Nome do famoso: Romário Foto: - Reprodução Instagram @romariofaria
Um dos grandes nomes da história do futebol brasileiro e mundial, hoje senador, Romário passou uma noite preso em 2009 para tentar um acordo em relação ao pagamento da pensão alimentícia. Foto: Youtube/ Além do Futebol
Nome do famoso: Gilberto Gil Foto: Midia Ninja/FLICKR
A situaÃ§Ã£o de Gilberto Gil foi a mesma de Caetano, sendo preso durante o perÃodo militar. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
Nome da famosa: Rita Lee (1947-2023) Foto: instagram/@ritalee_oficial
Em 1976, Rita Lee foi presa por porte de drogas quando policiais faziam uma vistoria em sua residÃªncia. Na Ã©poca a cantora estava grÃ¡vida. Foto: Grupo Tom Brasil - Flickr
Nome do famoso: Erick Flores Foto: Reprodução/@_erickflores_
O meia-atacante Erick Flores ficou preso no Presídio Estadual de Erechim, no Rio Grande do Sul, por causa de valores de pensão alimentícia atrasados. O montante era de aproximadamente R$ 250 mil. Foto: Reprodução/@_erickflores_
Nome do famoso: André Gonçalves Foto: Reprodução instagram @teamandregoncalves
André Gonçalves foi preso por causa de desacato. Isso aconteceu quando ele estava em um bar e recusou pagar a conta do estabelecimento, chegando ao ponto de insultar alguns policiais. Foto: Youtube/ Jornal O Globo
Nome do famoso: Marcello Anthony Foto: Reprodução/@marcelloantony_oficial
O ator foi flagrado pela polícia comprando droga, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A quantidade que ele estava comprando foi considerada pelas autoridades como tráfico. Foto: Reprodução/@marcelloantony_oficial
