Os 30 anos da Estação das Letras

Hoje instituto, a Estação das Letras faz aniversário reunindo personalidades da literatura brasileira

Guilherme Amado e Tatiana Farah
Guilherme Amado e Tatiana Farah
Repórter
21/10/2025 13:37

Os 30 anos da Estação das Letras

A Estação das Letras celebra seus 30 anos reunindo João Paulo Vaz, Lúcia Riff, Paulo Henriques Britto e Sergio Rodrigues em um evento gratuito na Fundação Casa de Rui Barbosa, em Botafogo, Zona Sul do Rio, na sexta-feira, 24.

Vaz vai falar sobre trama e personagem, e Britto, sobre importância da sonoridade dos poemas e a dificuldade que leitores de prosa têm de ler poesia — muitas vezes por se preocuparem mais com as palavras do que com os sons.

Lúcia Riff, referência em agenciamento literário, conversará com a fundadora da Estação das Letras, Suzana Vargas (foto), sobre direitos autorais e possibilidades de publicação atualmente no Brasil. Em tempos de inteligência artificial, Sergio Rodrigues tratará de “Escrever é humano: Como dar vida à sua escrita em tempo de robôs”.

As autoras Ninfa Parreiras e Vânia Alsalek também integram a programação.

A Estação das Letras foi criada em 1995 por Suzana como um espaço de leitura e escrita no Rio de Janeiro. Com forte presença digital desde a pandemia, a Estação tornou-se uma referência na formação de escritores e na valorização da literatura.

Nesses 30 anos, o instituto formou 33 mil alunos, com 2.500 cursos e oficinas.

