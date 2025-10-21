Assine
Marcello Serpa retorna ao Brasil e lança dois livros sobre sua trajetória

Influente publicitário, Serpa terá biografia e livro de arte lançados em 3 de novembro

Guilherme Amado e Bruna Lima
Guilherme Amado e Bruna Lima
Repórter
21/10/2025 16:12

Marcello Serpa retorna ao Brasil e lança dois livros sobre sua trajetória
Marcello Serpa retorna ao Brasil e lança dois livros sobre sua trajetória

Após sete anos vivendo no Havaí e há uma década afastado do mercado publicitário, Marcello Serpa, um dos nomes mais influentes da publicidade mundial, retorna ao Brasil com dois lançamentos: “Vendo”, sua biografia, e “Vendo: Imagens”, livro de arte que reúne mais de quatro décadas de produção visual.

Escrito por Julius Wiedmann, “Vendo” mergulha na trajetória pessoal e profissional de Serpa por meio de longas conversas e entrevistas. O livro percorre os bastidores das campanhas que mudaram o cenário da propaganda brasileira e apresenta reflexões sobre os rumos da indústria criativa e o impacto das redes sociais. A obra também traz críticas diretas ao greenwashing e à superficialidade do marketing de causas.

“Vendo: Imagens” é um compilado visual que acompanha os 45 anos de carreira de Serpa, reunindo desde trabalhos de design desenvolvidos ainda na Alemanha, durante sua formação, até as campanhas que o consagraram em festivais internacionais.

O livro também apresenta desenhos, pinturas e ilustrações inéditas, muitas delas criadas durante o período em que o artista viveu no Havaí, explorando temas ligados à natureza e à identidade brasileira.

As obras serão lançadas pela editora Afluente no próximo dia 3.

