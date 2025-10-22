Imagine Dragons em solo mineiro: o que os fãs podem esperar do show em BH

O Imagine Dragons está de volta ao Brasil e promete uma noite inesquecível em Belo Horizonte. A banda norte-americana desembarca no Mineirão no domingo, 26 de outubro, com a turnê mundial “LOOM”, que já lotou estádios em diversos países. A capital mineira será uma das três cidades brasileiras a receber o espetáculo, ao lado de São Paulo e Brasília.

Os portões abrem às 16h e o show começa às 21h. Os ingressos estão disponíveis on-line e na bilheteria oficial do Mineirão, com preços a partir de R$ 270.



O que esperar do show em BH

Quem acompanhou as apresentações recentes da turnê já sabe: o setlist do Imagine Dragons é uma viagem pela trajetória do grupo. As músicas clássicas aparecem lado a lado com as inéditas Eyes Closed e Nice to Meet You, que vêm conquistando o público com a energia característica da banda.

Nos palcos internacionais, o show tem sido marcado por momentos de pura conexão com os fãs. Reynolds costuma descer até a plateia, incentivar o público a cantar e transformar o estádio em uma celebração coletiva. O Mineirão deve seguir o mesmo clima.

Cenário grandioso e surpresas visuais

A turnê “LOOM” é também um espetáculo para os olhos. O palco, com estrutura imersiva e telões de alta definição, projeta imagens que se sincronizam com cada batida, criando uma atmosfera cinematográfica. Luzes intensas, efeitos de fumaça compõem um cenário que traduz o conceito do novo disco, uma jornada entre o introspectivo e o épico.

Produção audiovisual imersiva transforma cada música em espetáculo visual na turnê "LOOM" Divulgação Imagine Dragons

A cada show, a banda tem incluído elementos surpresas, como versões acústicas de sucessos antigos e arranjos inéditos. Não é raro ver Reynolds acompanhado apenas do violão em Demons, um dos momentos mais emocionantes da apresentação.

Os momentos mais marcantes da turnê

Nos países por onde já passou, o Imagine Dragons tem arrancado aplausos em performances de tirar o fôlego. Em Believer, o estádio vibra ao som da percussão explosiva; em Thunder, o público se transforma em um grande coro iluminado por celulares. Já em Radioactive, uma experiência mistura nostalgia, energia e emoção.

Hits como "Believer" e "Thunder" fazem o público cantar em coro e viver momentos inesquecíveis ao lado da banda Reprodução / Instagram @imaginedragons

Com mais de 80 bilhões de streams, 74 milhões de álbuns vendidos e dez músicas com mais de um bilhão de reproduções no Spotify, o grupo prova, a cada turnê, que continua no topo do pop rock mundial.

Serviço

Imagine Dragons – Turnê “LOOM”

Local: Estádio Mineirão – Av. Antônio Abrahão Caram, 1001 – São José, Belo Horizonte

Data: 26 de outubro de 2025 (domingo)

Abertura dos portões: 16h | Show: 21h

Ingressos: a partir de R$ 270,00 – disponíveis na bilheteria oficial do Mineirão e on-line

Classificação: 16 anos (menores de 15 apenas acompanhados pelos pais ou responsáveis)

A turnê “LOOM” no Brasil é uma realização da Live Nation Brasil, com patrocínio do Santander e apoio da Codemge em Belo Horizonte.

