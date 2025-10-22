Mauro Sousa sobre o pai, Mauricio de Sousa: ‘Conheço cada detalhe’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Mauro Sousa, filho do quadrinista Mauricio de Sousa, disse que se preparou a vida inteira para interpretar o pai nas telonas. Ele é protagonista na cinebiografia “Mauricio de Sousa: O Filme”. A produção, que estreia nesta quinta-feira (23/10), reconta a trajetória do criador da Turma da Mônica desde a infância até se tornar um dos nomes mais importantes da cultura brasileira.

Durante entrevista do programa “Metrópolis”, da TV Cultura, Mauro revelou que as filmagens começaram em 2022 e que o longa tem como objetivo revisitar momentos marcantes da vida e da carreira do pai. “O filme é muito autêntico nesse sentido. Primeiro porque o Mauricio participou do roteiro, então tem muito dedo dele ali; o que vocês vão ver no filme é exatamente o que o Mauricio quer contar nessa história”, explicou.

Segundo o ator, a narrativa mostra não apenas a jornada profissional do quadrinista, mas também as relações pessoais que inspiraram alguns dos personagens mais queridos do país. “Mostra realmente o que estava acontecendo na família, com os colegas, com as pessoas ao redor dele, porque foram elas que inspiraram esses personagens que hoje são tão conhecidos e queridos pelo Brasil inteiro”, afirmou Mauro.

Interpretar o próprio pai nas telonas foi uma experiência inesperada, mas muito significativa. “Esse papel realmente foi uma surpresa, mas se você for pensar, acho que a minha vida inteira eu me preparei para isso. Foi um grande laboratório para que eu chegasse nesse momento de interpretar o meu pai — esse personagem que eu realmente conheço profundamente. Conheço cada detalhe, os sentimentos, as posturas, e tentei trazer toda essa bagagem técnica, emocional e pessoal para o filme”, contou o ator.

Criação mais icônica do cartunista brasileiro Mauricio de Sousa, a Turma da Mônica é uma das franquias de histórias em quadrinhos mais populares do Brasil. Veja curiosidades sobre tudo que envolve a obra! divulgação A personagem nasceu oficialmente em 3 de março de 1963, em uma tirinha publicada no jornal Folha de São Paulo. divulgação Na época, a personagem já aparecia com seu inseparável coelho, o Sansão. divulgação Segundo Maurício, a personagem surgiu a partir de uma inspiração na própria filha, Mônica Sousa. montagem / reprodução / divulgação Ele contou que depois de levar um coelho para casa, começou a observar a interação da filha — que na época tinha apenas dois anos — com o bichinho. Surgiam ali os primeiros traços na cabeça do cartunista. reprodução tv globo Em entrevista, Maurício também destacou as mudanças que a personagem sofreu ao longo dos anos, a começar pela aparência. reprodução tv globo Mônica já teve mais cabelos e também já foi mais dentuça nos seus primeiros traços. A personagem também foi ganhando feições mais arredondadas, graças às técnicas de animação 3D. divulgação Por atravessar gerações e ter sua importância na formação de crianças e adolescentes, Maurício de Sousa também fez questão de adaptar as histórias de acordo com seu tempo. divulgação Um exemplo disso é o fato de que a personagem já não bate mais em ninguém com o coelho, algo que tinha se tornado uma marca na personalidade original de Mônica. Para o criador, algumas características do passado não cabem mais nos dias de hoje. reprodução tv globo Outras mudanças vieram no surgimento de novos personagens, como é o caso de Milena, primeira negra da saga, que fez sua estreia em 2018. divulgação Embora já existisse o desenho animado desde os anos 60, foi só em 1970 que a personagem ganhou seu tão conhecido protagonismo, quando estreou de fato em um gibi próprio, com o nome “Mônica e Sua Turma”. divulgação Foi a partir dali que vários dos personagens mais populares da série passaram a compor juntos uma revista que viria a se tornar a “Turma da Mônica”. reprodução tv globo O impacto cultural da personagem é tão grande que até hoje ela é capaz de fazer sucesso também em outras mídias, como cinema, TV, música e até games! reprodução Depois de dezenas de desenhos animados, em 2019 foi lançado o primeiro filme “live action” (com atores reais) da saga, “Turma da Mônica: Laços”, baseado no quadrinho de mesmo nome. reprodução O filme fez tanto sucesso que ganhou uma continuação, “Turma da Mônica: Lições”, lançado em 2021. divulgação A Turma da Mônica também já esteve em diversas capas de CDs e LPs, com músicas-tema e outras canções surgidas a partir dos desenhos animados, propagandas e peças de teatro. reprodução Nos games, também foram várias obras lançadas, principalmente nos anos 1980 e 1990. O jogo “Mônica no Castelo do Dragão” (1991), por exemplo, já é considerado um clássico dos videogames. reprodução O sucesso da marca também deu origem a parques temáticos e até lojas licenciadas. Em 1993, foi lançado o “Parque da Mônica”, no shopping Eldorado, em São Paulo. divulgação O parque contava com diversos brinquedos relacionados ao universo da “Turma da Mônica” e chegou a ganhar duas filiais, uma em Curitiba e outra no Rio de Janeiro. Até hoje a unidade de São Paulo perdura, com eventos temáticos e celebração de datas comemorativas! reprodução instagram Nos anos 1980 a série também ganhou algumas redes de lojas espalhadas pelo Brasil, que vendiam produtos licenciados dos personagens. Em 2013, a franquia foi retomada no formato e-commerce, na internet. divulgação Em tempos de redes sociais, Mônica também já gerou diversos memes que ficaram famosos. reprodução redes sociais Em maio/24, o personagem Cascão, um dos mais queridos da Turma da Mônica, "entrou" no alagamento no Rio Grande do Sul para ajudar vítimas da enchente. A imagem, criada pelo próprio Maurício de Souza, foi divulgada nas redes sociais. Divulgação Maurício de Souza Nas histórias, a principal característica de Cascão é não gostar de tomar banho. O objetivo da ilustração, segundo o portal da Turma da Mônica, foi justamente apoiar a solidariedade em momentos como esse. Mauricio de Sousa Produções. wikimedia commons A 1ª vez que o Cascão entrou na água foi em 1983, também para ajudar vítimas das enchentes na região sul do país. Nas redes sociais, o post destacou que apenas em duas ocasiões o personagem se molhou desse jeito. Divulgação Maurício de Souza Voltar Próximo

Emoção na pré-estreia

A emoção tomou conta novamente na noite da última terça-feira (21/10), durante a pré-estreia do longa, em São Paulo. O quadrinista chegou ao evento em uma cadeira de rodas, acompanhado de Mauro, e foi ovacionado pelo público presente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O filme faz parte das comemorações dos 90 anos de Maurício, que serão celebrados na próxima segunda-feira (27). Ex-repórter policial da "Folha de S.Paulo", o quadrinista criou o primeiro personagem, o Bidu, em 1959. Pai de dez filhos, Mauricio criou personagens baseados em todos os seus filhos, seis homônimos (Mônica, Magali, Marina, Vanda, Valéria, Marcelinho) e mais Maria Cebolinha (inspirada na Mariângela), Nimbus (em Mauro), Do Contra (em Mauricio Takeda), e Professor Spada/Dr. Spam (Maurício Spada). Titi e Franjinha são personagens inspirados em seus sobrinhos, enquanto Horácio é um alter ego do desenhista.