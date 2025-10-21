Nova HQ da Turma da Mônica Jovem aborda o uso excessivo de telas

A Redes Cordiais, empresa dedicada à educação midiática, vai lançar no dia 29 de outubro a nova HQ da Turma da Mônica Jovem - "Desconectados?", em parceria com o YouTube e o MSP Estúdios. A estreia da revistinha, nas versões impressa e digital, será realizada em São Paulo, na Gibiteca Henfil, que funciona dentro do Centro Cultural São Paulo, às 10h30.

O assunto central da revista aborda o uso das telas, um tema superatual e que reflete no dia a dia do público alvo, focado em crianças e adolescentes. A narrativa de “Desconectados” traz dicas de como aproveitar a vida offline, de forma com que as pessoas consigam curtir a tecnologia sem abrir mão da vida real com amigos, família, estudos e saúde.

A HQ já está disponível gratuitamente no site do Redes Cordiais. O lançamento faz parte da programação da Semana Brasileira de Educação Midiática, que integra a Semana Global de Alfabetização Midiática e Informacional (MIL Week), evento anual da Unesco para incentivar a conscientização.

A revistinha, que convida jovens leitores a repensarem hábitos digitais e a valorizar a leitura, será distribuída para alunos da escola municipal EMEF Brig. Faria Lima (SP). Após o lançamento, outras escolas interessadas também podem adquiri-la por meio de parcerias locais.

Januária Cristina Alves, coordenadora do Pequenos Cordiais, núcleo do Redes Cordiais voltado ao público infantojuvenil, afirmou que a ideia surgiu a partir da proibição do uso de telas nas escolas. “Muitas crianças e muitos adolescentes reclamaram que não foram ouvidos a respeito e que poderiam ter contribuído com muitas sugestões sobre como usar as telas de modo equilibrado”, destacou.

“Desconectados” colocará os personagens da Turma da Mônica Jovem em uma situação não-habitual. Os queridinhos da HQ vão fazer um passeio escolar, em que o uso dos celulares e aparelhos eletrônicos não é permitido.

A revistinha vai mostrar que, apesar da resistência inicial dos protagonistas, é possível se surpreender com atividades longe das telas, por meio de experiências enriquecedoras com os colegas.

“A partir da HQ, queremos que as crianças e os adolescentes possam conversar sobre esse tema pela sua perspectiva.”, declarou Januária.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata