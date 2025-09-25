Turma da Mônica protagoniza campanha de conscientização sobre demências

Para fortalecer o Setembro Lilás, mês de conscientização da doença de Alzheimer e outros tipos de demência, o projeto EnvelheCiência, da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em parceria com o Instituto Mauricio de Sousa, lança a “Cartilha Educativa: EnvelheCiência e Turma da Mônica na Prevenção das Demências”. A iniciativa gratuita busca sensibilizar diferentes públicos por meio da leitura e linguagem lúdica dos personagens.



De acordo com o Relatório Nacional sobre a Demência no Brasil, cerca de 1,8 milhão de brasileiros vivem com o diagnóstico e esse número pode triplicar até 2050. Entre os tipos mais comuns está o Alzheimer, cujos primeiros sinais podem ser discretos, como dificuldades em tarefas simples ou esquecimentos recorrentes. Além disso, os estudos mais recentes apontam que no Brasil até 60% dos casos poderiam ser evitados com cuidados preventivos ao longo da vida.

“Falar sobre demência pode ser delicado, mas com o universo lúdico da Turma da Mônica conseguimos criar uma ponte de diálogo com todas as idades. A cartilha nasce com o objetivo de informar e inspirar ações que podem reduzir riscos e garantir qualidade de vida”, afirma Marina Sousa, diretora-executiva do Instituto Mauricio de Sousa.

Na cartilha, a Turma da Mônica explica sinais da demência, como prevenir e a importância do diagnóstico precoce Instituto Mauricio de Sousa/Divulgação

Na cartilha, a Turma da Mônica aparece vestida de lilás, cor símbolo da campanha de conscientização sobre o Alzheimer, reforçando que o diagnóstico precoce, o tratamento adequado, o apoio familiar e a adoção de hábitos saudáveis podem garantir mais qualidade de vida.

O material foi lançado durante o 7º Despertando a Sociedade para a Saúde do Cérebro, evento promovido pelo Supera, empresa de estimulação cognitiva fundamentada na neurociência. A empresa também atua na distribuição da cartilha. “A prevenção das demências é uma causa urgente para a sociedade e as informações contidas na cartilha são riquíssimas, contribuir para a disseminação dessa informação para os nossos alunos é nosso dever como empresa”, ressalta Luiz Moraes, relações públicas do Supera.



“Acreditamos que a educação é uma das ferramentas mais poderosas para transformar a forma como a sociedade enxerga o envelhecimento e as demências. Ao falar de prevenção de demências em uma linguagem acessível, preparamos desde cedo crianças, jovens e famílias para compreenderem a importância do cuidado com o cérebro em todas as fases da vida”, afirma Marcia Regina Cominetti, professora da UFSCar e coordenadora do projeto EnvelheCiência.

