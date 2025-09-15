ALERTA DA OMS
Demência cresce no Brasil em meio a 57 milhões de casos no mundo
Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que o número de pessoas com demência pode triplicar e chegar a 150 milhões até 2050
15/09/2025 11:05
Mais de 1,7 milhão de brasileiros com mais de 60 anos convivem com algum tipo de demência, segundo dados da Revista Pesquisa FAPESP e do Ministério da Saúde. Especialistas alertam que o envelhecimento da população, aliado à dificuldade de identificação precoce, contribui para o avanço da doença e para a perda progressiva da independência dos pacientes.
“A demência é um conjunto de doenças neurodegenerativas progressivas que comprometem a memória, o raciocínio, o comportamento e a autonomia das pessoas. Entre os tipos mais comuns estão o Alzheimer, a demência vascular, a demência com corpos de Lewy e a demência frontotemporal”, explica Thyago Oliveira, médico especializado em radiologia e neurorradiologia diagnóstica, do São Marcos Saúde e Medicina Diagnóstica. No Brasil, estima-se que mais de 70% dos casos ainda não são identificados, o que dificulta o acesso a tratamentos e estratégias de cuidado adequadas.
Diagnóstico e detecção precoce
Além da avaliação clínica detalhada e testes cognitivos, os exames de imagem desempenham papel central na identificação do tipo de demência e na definição de tratamentos adequados. Entre os mais utilizados estão a ressonância magnética (RM), que permite observar alterações estruturais no cérebro; e a tomografia computadorizada (TC), indicada para identificar lesões ou acidentes vasculares.
“Os exames de imagem são essenciais para compreender o quadro clínico de cada paciente. Eles ajudam não apenas a confirmar a presença da doença, mas também a orientar intervenções personalizadas”, afirma Thyago Oliveira. “Quanto antes a condição é identificada, maiores são as chances de preservar a autonomia e a qualidade de vida do paciente.”
Segundo o especialista, o crescimento acelerado da população idosa no Brasil contribui diretamente para o aumento dos casos de demência. Por isso, estratégias que favoreçam a detecção precoce são fundamentais, permitindo planejar cuidados contínuos e intervenções que retardem a progressão da doença.
“Com o aumento da longevidade, cresce também a importância de acompanhar os pacientes de forma sistemática. Ferramentas como os exames de imagem permitem identificar alterações ainda em fases iniciais, apoiando profissionais e familiares na organização de tratamentos e cuidados que façam diferença na vida diária do paciente”, avalia Thyago Oliveira.