Atividade física previne demência e protege o cérebro, diz estudo

Praticar exercício físico é um dos principais hábitos para ter uma vida saudável, melhorar problemas de saúde e o bem-estar. Mas esses não são os únicos benefícios da atividade. Treinar regularmente melhora a função cerebral, a memória e a concentração, além de reduzir o risco de doenças neurodegenerativas.

“A atividade física tem se mostrado um pilar fundamental na prevenção de doenças neurodegenerativas. O hábito de exercitar o corpo com treinos de força ou de resistência aumentam o fluxo sanguíneo cerebral, fornecendo mais oxigênio e nutrientes, também contribuindo para neurogênese e isso tem efeito muito positivo na cognição e longevidade do cérebro”, explica o educador físico Pedro Barros.

“Isso significa que o cérebro permanece mais ativo, a memória melhora, o raciocínio fica mais ágil e o risco de perda cognitiva diminui, retardando o aparecimento de doenças como Alzheimer e Parkinson, que costumam surgir quando esse tipo de declínio mental acontece”, pontua Pedro, proprietário da academia Strong Blocks.

Essa relação já é comprovada pela ciência: um estudo realizado pela Unicamp e divulgado pela revista GeroScience apontou que o treinamento de resistência protege o cérebro de idosos contra a demência. A pesquisa foi feita com pessoas com comprometimento cognitivo leve, divididas em dois grupos: aqueles que treinaram regularmente apresentaram melhora na memória e na anatomia cerebral, enquanto o grupo que não treinou sofreu declínio cognitivo.

A informação ganha ainda mais relevância diante da realidade brasileira: quase 2 milhões de pessoas com 60 anos ou mais convivem com algum tipo de demência, segundo o Relatório Nacional sobre a Demência, do Ministério da Saúde. A estimativa é que, até 2050, mais de 5 milhões de brasileiros sejam afetados pela condição.

“Se exercitar é um dos melhores remédios contra as doenças neurodegenerativas, já que o treino regular não só ajuda a evitar o problema, como melhora a vida de quem já convive com ele. Cuidar do corpo é cuidar da mente e isso vai garantir mais qualidade de vida para os idosos e proteção para quem está no caminho”, destaca Pedro.

