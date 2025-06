Homem de 19 anos é diagnosticado com Alzheimer; entenda o caso

Um caso raro chamou a atenção da comunidade médica internacional: um jovem de 19 anos, residente de Pequim, na China, foi diagnosticado com a doença de Alzheimer e tornou-se a pessoa mais jovem no mundo com o quadro confirmado. A descoberta, publicada na revista "Journal of Alzheimer's Disease", reacende o alerta para uma realidade ainda pouco discutida: o Alzheimer também pode atingir adultos jovens.

O caso que chocou os especialistas

O paciente chinês começou a apresentar sinais de perda de memória aos 17 anos. Segundo os médicos do Hospital Xuanwu, da Universidade Médica Capital, o jovem frequentemente esquecia se havia comido, onde esteve no dia anterior e tinha dificuldade para acompanhar os estudos, embora antes apresentasse desempenho acadêmico acima da média.

Exames clínicos e de imagem revelaram atrofia no hipocampo, região do cérebro associada à memória, e níveis elevados da proteína tau no líquido cefalorraquidiano, ambos marcadores clássicos da doença. Curiosamente, o jovem não apresentou acúmulo de beta-amiloide, outra proteína comumente ligada ao Alzheimer, o que, segundo os cientistas, pode estar relacionado ao metabolismo acelerado típico da juventude.

Além disso, o sequenciamento genético não apontou mutações conhecidas associadas ao Alzheimer hereditário.

Afinal, por que o Alzheimer pode surgir tão cedo?

O Alzheimer precoce é definido como aquele que se manifesta antes dos 65 anos, embora seja extremamente raro em pessoas com menos de 30. Estima-se que apenas 5% a 10% dos casos registrados da doença ocorram em adultos mais jovens.

Por mais raro que pareça, isso é possível e está se tornando cada vez mais reconhecido pela medicina, segundo o neurologista Flavio Augusto Sekeff. "O número de diagnósticos não necessariamente significa que mais jovens estão “adoecendo”, mas sim que estamos diagnosticando melhor", ressalta.

Em vez de lapsos de memória clássicos, a manifestação da doenças nos pacientes jovens começa com dificuldades no trabalho, perda de habilidades organizacionais, alterações de linguagem e mudanças de comportamento e humor, de acordo com o neurologista.

As principais causas conhecidas para o Alzheimer em jovens estão ligadas a fatores genéticos, especialmente mutações nos genes APP, PSEN1 e PSEN2. Entretanto, casos como o do jovem chinês, sem mutações conhecidas, sugerem que há outros mecanismos biológicos ainda não compreendidos e ainda estão sendo estudados.

Entre as hipóteses estudadas por cientistas estão:

Disfunções no metabolismo cerebral

Exposição a toxinas ambientais

Processos inflamatórios crônicos

Fatores autoimunes ou infecciosos ainda não identificados

Aumento dos diagnósticos

O aumento de casos de Alzheimer entre adultos com menos de 65 anos tem sido registrado em diversas partes do mundo. Um levantamento da organização americana Blue Cross Blue Shield (BCBS) apontou que entre 2013 e 2017 os diagnósticos da doença aumentaram 200% entre pessoas de 30 a 64 anos nos Estados Unidos. Na faixa de 30 a 44 anos, a alta foi de 373%.

Especialistas acreditam que esse crescimento pode estar relacionado tanto a fatores ambientais e de estilo de vida quanto à maior capacidade diagnóstica nas últimas décadas.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o número de pessoas diagnosticadas com algum tipo de demência deve crescer mais de 150% até 2050, passando de 55 para 139 milhões em todo o mundo. O Alzheimer é o tipo mais comum e representa cerca de 60% a 70% dos casos.

Existe prevenção?

Embora o Alzheimer não tenha cura, estudos indicam que é possível reduzir os riscos por meio de hábitos saudáveis. Sekeff ressalta os que os principais fatores de risco modificáveis são:

Hipertensão

Obesidade

Sedentarismo

Tabagismo

Diabetes

Isolamento social

"O cérebro precisa ser estimulado ao longo da vida, e hábitos saudáveis fazem diferença", ressalta o neurologista.